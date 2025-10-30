Nach AYTO: Hat Leandro Fünfsinn Lust auf mehr Datingshows?

Leandro Fünfsinn suchte zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love nach der großen Liebe. Im Gespräch mit Promiflash verrät der Realitystar nun, dass er auch in Zukunft nicht abgeneigt ist, an weiteren Datingshows teilzunehmen. "Ich habe nichts dagegen, weiter im Reality-TV zu daten", erklärt er offen und macht damit klar, dass für ihn die Suche nach der passenden Partnerin keinesfalls auf eine bestimmte Plattform beschränkt ist.

Im Interview gibt Leandro zu verstehen, dass es für ihn keinen Unterschied macht, ob das Kennenlernen vor laufenden Kameras oder außerhalb der Öffentlichkeit stattfindet. "Draußen ist es auch schwer, also warum nicht in so einer Show", meint er. Dabei sei es für ihn von Vorteil, jemanden zu finden, der die Herausforderungen und die Besonderheiten des öffentlichen Lebens nachvollziehen kann. Dennoch bleibt er flexibel: "Nichtsdestotrotz date ich aber auch gerne außerhalb von Reality."

Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" ließ es Leandro ordentlich krachen. Intime Szenen mit Henna sorgten nicht nur vor den Bildschirmen für Gesprächsstoff, sondern beschäftigten auch den Realitystar selbst. "Ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorge um die Szenen im Boom-Boom-Room. Aber ich bin sehr froh, dass ich Eltern habe, die mich immer unterstützen, die immer hinter mir stehen", sagte er gegenüber Promiflash. Trotz der freizügigen Momente nahm der TV-Liebling die Aufnahmen mit Humor. "Nichtsdestotrotz denke ich mir auch bei der einen oder anderen Szene: 'Okay, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.' Aber ich hatte ja Geburtstag", so der Realitystar weiter.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Leandro Fünfsinn im Dezember 2024

Instagram / leandro_fsn "Love Island"-Bekanntheit Leandro Fünfsinn

Instagram / leandro_fsn Leandro, "Love Island"-Kandidat 2023