Julia-Marco-Flirt: Das hält Ex-Freund Leandro Fünfsinn davon

Leandro Fünfsinn und Julia Römmelt (31) waren eine Zeit lang ein Paar, eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gab es jedoch nie. Einige Monate später wurde der "La Familia - House of Reality"-Bekanntheit eine Romanze mit Marco Cerullo (36) nachgesagt – die nicht überall gut ankam. Im Interview mit Promiflash äußert sich nun Leandro zu der Verbindung. Angesprochen auf das Kennenlernen der beiden gibt sich Leandro überraschend gelassen: "Ich bin auch immer wieder verwundert über die Konstellation. Aber bezüglich Julia – sie soll ihr Ding machen. Also, mein Gott, zwischen uns herrscht jetzt kein böses Blut."

Dennoch ließ sich Leandro zu einem leicht scherzhaften Kommentar hinreißen, als es um die öffentliche Wahrnehmung seiner Ex ging. Julia wird häufig als "famegeil" abgestempelt – doch Leandro sieht das anders: "Würde ich jetzt nicht sagen. Julia ist ein sehr offener Mensch. Julia ist, wie sie ist. Ich weiß nicht, ob man immer alles judgen muss." Trotzdem gibt der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat zu, dass ihr Verhalten durchaus Anlass zu solchen Überlegungen geben könnte: "Aber ja, bei der einen oder anderen Story könnte man es vielleicht denken."

Der Flirt zwischen Julia und Marco trug derweil offenbar nicht die Früchte einer langfristigen Verbindung. Vor wenigen Wochen sprach Marco in einem Gespräch mit Promiflash offen über die kurze Liaison und erklärte: "Ich würde sagen, es war sehr intensiv von beiden Seiten – anfangs. Aber irgendwie muss ich sagen, ist dann doch die Red Flag rausgekommen." Laut dem Reality-TV-Star sei das Interesse von Julia schnell abgeflaut. "Ich kannte sie halt auch nicht so gut vorher. Ich wusste nicht, wer sie ist. Jetzt halt schon."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Lindenthaler Julia Römmelt und Leandro Fünfsinn, Januar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit