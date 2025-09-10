In Leandro verliebt: Henna bricht bei AYTO-VIP in Tränen aus

In der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love knistert es zwischen Henna und Leandro Fünfsinn. Doch das aufkeimende Liebesglück der beiden könnte bereits einen Dämpfer erhalten haben: Nach einem gemeinsamen Date mit Sandra Janina (26) gesteht Leandro Henna, dass er und Sandra sich mehrmals geküsst haben. Hennas unmittelbare Reaktion ist kühl, sie schaut nur zur Seite und sagt knapp "okay". Doch im Einzelinterview zeigt die Kandidatin, wie schwer sie dieser Moment trifft. "Es hätte mich so krass gefreut, hätte Leandro auf dem Date nichts gemacht", erklärt sie sichtlich verletzt.

Nach dem Geständnis sucht Henna das Gespräch mit Leandro, in dem sie ihre Gefühle offenbart. "Ich bin schon ein bisschen verknallt in Leandro", gesteht sie in Richtung Kamera. Doch sie gibt auch zu, dass sie Angst hat, verletzt zu werden: "Das gibt mir einfach ein extrem ungutes und unsicheres Gefühl. Und ich werde gerade schon verletzt, das fühlt sich gar nicht gut an." Die Situation scheint Henna schwer zu belasten, denn nach dem Gespräch sucht Leandro das Weite und Henna kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Der Gedanke, dass ihre romantischen Gefühle womöglich nicht erwidert werden, setzt ihr offenbar stark zu.

Am selben Abend spitzt sich die Lage weiter zu, als Sandra und Leandro gemeinsam in die sogenannte Matchbox müssen. Diese soll klären, ob sie ein "Perfect Match" sind. Leandro scheint wenig begeistert – möglicherweise, weil er befürchtet, die Villa verlassen zu müssen. Doch die Auflösung bringt eine weitere Wendung: Sandra und Leandro passen laut der Show-Regeln nicht zusammen. Auch wenn das Ergebnis für Henna etwas Erleichterung bringen könnte, bleibt abzuwarten, wie sich das Beziehungschaos in den kommenden Folgen entwickelt. Schließlich scheint Henna trotz der Rückschläge noch immer Gefühle für Leandro zu haben.

Collage: RTLZWEI, Instagram / hennschka Collage: Leandro und Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Leandro Fünfsinn im Dezember 2024