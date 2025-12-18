Lily Allen gönnt sich Porsche und Co. nach dem Liebes-Aus

Lily Allen (40) lässt nach dem Ende ihrer Ehe mit David Harbour (50) die Muskeln ihres neuen Erfolgs spielen: In Shoreditch im Osten Londons wurde die Sängerin dabei fotografiert, wie sie aus einem nagelneuen Porsche im Wert von rund 137.000 Euro steigt und damit offenbar ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk an sich selbst ausfährt – die Aufnahmen dazu liegen Daily Mail vor. Zu ihren Besorgungen kombinierte Lily den Luxusschlitten mit einer weiteren hochpreisigen Anschaffung: einer Hermès-Handtasche für etwa 19.000 Euro, die sie lässig über dem Arm durch die Straßen trug. In einem schwarzen, knielangen Mantel, braunen Jogginghosen, dunklem Oberteil, grauer Mütze und Sonnenbrille wirkte der Popstar entspannt und unbeeindruckt vom Blitzlichtgewitter, während sie ihre Erledigungen in dem angesagten Viertel machte.

Der glänzende Auftritt auf Londons Asphalt ist eng verknüpft mit Lilys musikalischem Comeback: Ihr aktuelles Album "West End Girl", in dem sie die Trennung von David schonungslos aufarbeitet, stieg in Großbritannien bis auf Platz zwei der Charts und brachte ihr begeisterte Kritiken ein. 2026 will die Musikerin mit den neuen Songs eine große Arena-Tournee spielen. Im Zentrum der Platte steht auch der Song "Madeline", in dem Lily den vermeintlichen Seitensprung ihres Ex-Mannes thematisiert. Obwohl Lily öffentlich betonte, es handle sich bei "Madeline" um einen Decknamen, enthüllte die Zeitung Mail on Sunday die Kostümbildnerin Natalie Tippett als mutmaßliche Inspiration für die Figur. Natalie soll David 2021 am Set des Netflix-Films "We Have A Ghost" kennengelernt haben, wo der Schauspieler die Hauptrolle spielte und sie im Kostümteam arbeitete.

Dabei stand Lily zuletzt besonders für ihre Offenheit im Fokus. Im Interview mit "CBS Mornings" verriet die Künstlerin: "Ich fühle mich von der positiven Resonanz auf das Album überwältigt und bestätigt." Die Lieder handeln von ganz persönlichen Erfahrungen. Lily schaffte es, die schwierige Zeit nach der Trennung schonungslos und zugleich ohne große Dramatik zu verarbeiten. Die Entstehung von "West End Girl" dauerte nur zehn Tage – ihr erstes neues Album nach sieben Jahren Pause. Dass die Veröffentlichung des Albums in eine so turbulente Phase ihres Lebens fiel, hatte Lily sehr beschäftigt. Gegenüber Moderator Anthony Mason erklärte sie, dass der Klinikaufenthalt nach der Trennung für sie notwendig gewesen sei: "Jetzt verstehe ich, warum ich in eine Klinik musste."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen, Sängerin