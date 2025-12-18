"Sehr glücklich": Felix von Jascheroff schwärmt von Hochzeit

Bei Felix von Jascheroff (43) läuteten die Hochzeitsglocken. Still und heimlich heiratete der GZSZ-Star am Nikolaustag seine Partnerin Alexandra-Sophie Winterberg. Im RTL-Interview erklärt er nun, warum ihm die kleine Feier lieber war als ein großes Event. "Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, kurz vor Weihnachten und im kleinen Kreis zu heiraten. Ohne großes Tamtam, dafür mit ganz viel Nähe, Ruhe und Liebe. Für uns war es wichtig, diesen besonderen Moment mit den Menschen zu teilen, die uns wirklich am Herzen liegen", berichtete der Schauspieler.

Die intime Hochzeit sei "unglaublich erdend und emotional" gewesen, schwärmte der Serienstar und ergänzte: "Es fühlt sich einfach richtig an – und wir sind sehr, sehr glücklich." Trotzdem wollen Felix und seine Angetraute, die nun auch "von Jascheroff" mit Nachnamen heißt, im neuen Jahr noch eine freie Trauung im größeren Rahmen feiern, zu der dann alle Freunde und Familienmitglieder eingeladen werden sollen.

Die News von Felix' Hochzeit machte bereits am vergangenen Donnerstag die Runde. Zu diesem Zeitpunkt wollte der 43-Jährige damit eigentlich noch gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Nachdem er die Trauung auf Instagram bestätigt hatte, stellte er klar: "Leider wurde uns die Freude, euch etwas Schönes mitzuteilen, weggenommen. Ich finde es sehr schade, dass man bestimmten Menschen Vertrauen schenkt [...] und die dann Profit daraus schlagen und an die Presse gehen."

Anzeige Anzeige

RTL / Matthias Krüger Pillath Alexandra-Sophie Winterberg und Felix von Jascheroff

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix von Jascheroff und seine Verlobte Alexandra Sophie, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

AEDT Felix von Jascheroff, Februar 2023