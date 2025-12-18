Darum fehlte Prinzessin Beatrices Mann bei royalem Festessen

Prinzessin Beatrice (37) erschien in London ohne ihren Ehemann: Beim royalen Weihnachtsessen im Buckingham Palace blieb Edoardo Mapelli Mozzi (42) laut Hello! dieses Jahr fern. Am Dienstag fuhren Beatrice und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (35) gemeinsam zum Palast, wo König Charles (77) und Königin Camilla (78) die Familie zum traditionellen Festmahl empfingen. Mit von der Partie waren auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sowie ihre Kinder Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Während fast alle Senior-Royals zusammenkamen, fiel das Fehlen von Edoardo auf. Sonst war er seit Jahren zuverlässig an Beatrices Seite zu sehen – von Royal Ascot bis zu den Weihnachtsgottesdiensten in Sandringham.

Die Erklärung kam prompt – und ganz pragmatisch: Der Unternehmer befand sich zeitgleich in Los Angeles auf einem beruflichen Termin. Auf Instagram postete Edoardo ein Foto der sonnigen Skyline und schrieb: "Baustellenbesichtigung heute in LA…" Es wirkte wie eine simple Terminkollision mit dem Londoner Familienprogramm. Im Palast feierte unterdessen die erweiterte königliche Runde vor der traditionellen Abreise nach Sandringham. Charles hält damit eine Gewohnheit seiner Mutter Queen Elizabeth II. (†96) aufrecht, die ihre große Familie vor den Feiertagen noch einmal in der Hauptstadt um sich scharte. Nicht gesehen wurde außerdem Andrew Mountbatten-Windsor (65), dem nach seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) die royalen Titel entzogen wurden.

Schon wenige Tage zuvor hatte das Fehlen von Andrew für Aufsehen gesorgt. Bei der Feier zur Taufe von Beatrices Tochter Athena in London war er nicht dabei gewesen. Obwohl er gemeinsam mit Sarah Ferguson (66) bei der eigentlichen Zeremonie gesehen wurde, blieben die beiden der entspannten Feier im Anschluss fern. "Für uns war es ein sehr privater und besonderer Moment", verriet ein Gast später laut Mirror. Im Pub in der Nähe des St. James’s Palace feierten Beatrice, Eugenie und engste Freunde ohne ihre Eltern weiter.

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, Juni 2025

IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London