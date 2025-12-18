Verlobte von Zachery Ty Bryan erneut vor Gericht geladen

Zachery Ty Bryan (44) und seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright sorgen erneut für Schlagzeilen: Die 32-Jährige sitzt wieder in Gewahrsam, nachdem ihr Antrag auf Änderung der Auflagen ihrer vorläufigen Freilassung abgelehnt wurde. Das geht aus Unterlagen hervor, die Us Weekly am Dienstag, 16. Dezember, einsehen konnte. Hintergrund sind mutmaßliche Verstöße gegen die Bedingungen, die nach einem Vorfall am 29. November in der Gegend von Fall Creek in Oregon festgelegt worden waren. Damals sollen der ehemalige Kinderstar und Johnnie gemeinsam unterwegs gewesen sein – mit ihren drei kleinen Kindern an Bord. Laut dem Sheriff-Büro soll sie versucht haben, Bryan mit einem Pickup zu treffen. Ein weiterer Gerichtstermin für die Verlobte ist für Donnerstag, den 18. Dezember, angesetzt.

In einer Stellungnahme auf Facebook schilderte das Lane County Sheriff’s Office den Einsatz: Gegen 12:30 Uhr seien Deputys zu einem populären Campingbereich an der Big Fall Creek Road gerufen worden. Bryan habe den Truck verlassen und sei auf der Straße gegangen, als Johnnie laut Behördenangaben das Fahrzeug in seine Richtung lenkte und in den Graben setzte. Bryan sei ausgewichen und unverletzt geblieben, ebenso die Kinder im Wagen. Die Beamten hielten zudem fest, dass beide Erwachsene Anzeichen von Beeinflussung gezeigt haben sollen.

Während Bryan am 29. November wegen eines mutmaßlichen Bewährungsverstoßes festgenommen und am 10. Dezember wieder entlassen wurde, wurde seine Verlobte am 1. Dezember angehört. Sie plädierte auf nicht schuldig zu einem "Driving Under the Influence"-Vorwurf, zu zwei Fällen der leichtfertigen Gefährdung anderer und zu drei Fällen rücksichtslosen Fahrens. Us Weekly berichtet außerdem aus Gerichtsakten, Johnnie habe gegen Auflagen verstoßen, indem sie nicht an der genehmigten Adresse blieb und Kontaktverbote missachtete. Das Magazin verweist darauf, dass Bryan die Vorwürfe bestreitet und laut People inzwischen "geklärt" worden sei.

Anzeige Anzeige

Favebook / Johnnie Faye Cartwright Zachery Ty Bryan und seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright

Anzeige Anzeige

Facebook / Johnnie Faye Cartwright Johnnie Faye Cartwright, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler