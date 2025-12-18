Erkannt? So sieht Helen Mirren als Mafia-Matriarchin aus

Dass Helen Mirren (80) auch düster und knallhart kann, wissen Fans von Filmen wie Fast & Furious oder "R.E.D. – Älter. Härter. Besser." nur allzu gut. Bei ihrer Rolle als Maeve Harrigan in der Serie "MobLand – Familie bis aufs Blut" dürfte sie aber besonders beeindruckt haben. Helens Rolle in dem Gangster-Drama ist das Familienoberhaupt und gleichzeitig eine unnachgiebige Chefin eines Verbrecherkartells. In der zweiten Staffel bekommen Fans die Schauspielerin unter anderem in passenden Looks wie mit Lederhose, Leopardenbluse, Plateauschuhen und ausladender Felljacke zu Gesicht. Wie erste Bilder des Drehs zeigen, trug Helen die Haare in einer lockeren Hochsteckfrisur, die ihr ein wildes Äußeres verleiht. Berichten von Daily Mail zufolge wurde sie am Set zudem mit ihrem Co-Star Pierce Brosnan (72) und Serienschöpfer Guy Ritchie (57) gesehen – die Produktion ist also in vollem Gange.

"MobLand" scheint ein echter Geheimtipp für Fans von Mafia-Geschichten zu sein. Die Serie vereint einen hochkarätigen Cast und eine fesselnde Story. Die erste Staffel erzählt von der Londoner Gangsterfamilie unter Conrad und Maeve Harrigan, gespielt von Pierce und Helen. Das Ehepaar verfolgt das Ziel, sich unter den Syndikaten Europas an die Spitze zu kämpfen. Das gestaltet sich allerdings alles andere als einfach. Innerhalb Londons ist die Familie in einen erbitterten Gangkrieg verwickelt und droht daran zu zerbrechen. Mithilfe von außen versuchen sie dagegen anzukommen und ihr Netzwerk im Untergrund weiter auszubauen. Im Zentrum der Geschichte: Familienzusammenhalt und Loyalität. Neben Helen und Pierce gehören auch Stars wie Tom Hardy (48), Downton Abbey-Darstellerin Joanne Froggatt (45) und House of the Dragon-Darsteller Paddy Considine (52).

Die Rolle als Anführerin einer geheimen Organisation dürfte Helen vertraut sein: In dem Thriller "Anna" von dem französischen Regisseur Luc Besson (66) verkörperte sie die Leiterin einer Gruppe von Agenten des KGB, dem ehemaligen sowjetischen Geheimdienst. Aktuell ist die 80-Jährige zudem in dem Netflix-Krimi "The Thursday Murder Club" zu sehen. Den Film drehte sie ebenfalls zusammen mit Pierce sowie Ben Kingsley (81) und Celia Imrie. Die Regie übernahm hier Hollywood-Filmemacher Chris Columbus (67). Das Abenteuer der vier Hobbyermittler begeisterte die Zuschauer und kletterte schnell auf die oberen Ränge der Streaming-Charts. Da stellt sich die Frage nach einer Fortsetzung. Fans glauben offenbar fest daran, ein offizielles Statement von Netflix steht aber noch aus.

Getty Images Schauspielerin Helen Mirren im Mai 2025 in Cannes

Getty Images Helen Mirren, Scauspielerin

Getty Images Der Cast von "The Thursday Murder Club", August 2025