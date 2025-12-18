Julia Roberts ist offen für Fortsetzung von "Pretty Woman"

Julia Roberts (58) hat kürzlich über mögliche Fortsetzungen ihrer Kult-Komödien gesprochen und dabei Fans von "Pretty Woman" aufhorchen lassen. Im Gespräch mit The Oklahoman erklärte die Schauspielerin: "Ich habe gelernt, niemals nie zu sagen." Zwar sei sie generell kein Freund von Sequels, doch wenn sie tatsächlich eine machen würde, dann zu "Pretty Woman". Der Film von 1990, in dem sie an der Seite von Richard Gere (76) spielte, machte sie über Nacht zum Star und lockte allein in Deutschland fast 11 Millionen Menschen in die Kinos. Trotz ihres vorsichtigen Optimismus bleibt ungewiss, ob das Projekt jemals Realität wird.

Neben "Pretty Woman" ist auch eine Fortsetzung zu "Die Hochzeit meines besten Freundes" im Gespräch, einer weiteren romantischen Komödie mit Julia in der Hauptrolle. Gespräche dazu haben laut der Schauspielerin bereits stattgefunden, wie Filmstarts berichtet. Ob jedoch die weiteren Hauptdarsteller des Originals, Cameron Diaz (53) und Dermot Mulroney (62), zurückkehren werden, ist derzeit noch offen. Ebenso stehen bisher weder ein Drehbuch noch ein Regisseur fest, was die Zukunft dieses Projekts unklar erscheinen lässt. Trotzdem scheinen die Pläne für Sequels im Komödiengenre aktuell im Trend zu liegen, wie zahlreiche andere Neustarts beweisen.

Während Julia Enthusiasmus für eine mögliche Rückkehr zu "Pretty Woman" zeigt, ist ihr ehemaliger Co-Star Richard Gere dem Film gegenüber deutlich weniger wohlgesonnen. Der Schauspieler, der den charismatischen Geschäftsmann Edward Lewis spielte, äußerte in der Vergangenheit mehrfach, dass er mit dem Film nicht viel anfangen könne und ihn aus heutiger Sicht kritisch sehe. Fans der Originalromanze müssen sich deshalb wohl weiter in Geduld üben, sollten jedoch die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Schließlich hat Julia selbst gesagt: "Niemals nie!"

Getty Images Julia Robert 2025

Julia Roberts in "Pretty Woman"

Richard Corkery / NY Daily News Archive via Getty Images Julia Roberts und Richard Gere bei einem Dinner 1998