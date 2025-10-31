Coachella-Debüt 2026: Justin Bieber ist aufgeregt

Justin Bieber (31) gibt seinen Fans derzeit einen exklusiven Einblick in seine Welt, während er sich auf seinen ersten eigenen Headliner-Auftritt beim Coachella-Festival vorbereitet. Der Sänger, der am 11. und 18. April 2026 die Bühne betreten wird, zeigt in Livestreams auf Twitch, wie er mit seinem Team an den Details seiner Show arbeitet. Beide Wochenenden des Festivals waren nach Ankündigung der hochkarätigen Headliner, zu denen auch Sabrina Carpenter (26), Karol G (34) und Anyma gehören, im Nu ausverkauft. Eine Quelle verriet dem Magazin People: "Justin ist aufgeregt und arbeitet wirklich hart an seinen Sets."

Neben den Studioeinblicken teilt Justin in den Livevideos auch privates Gedankengut. So sprach er über das Überwinden vergangener Verhaltensmuster und die Bedeutung von Verletzlichkeit. "Manchmal liegt es sogar an unserer Erziehung, dass wir einfach nur gesagt bekommen: 'Reiß dich zusammen. Mach weiter.' Verletzlichkeit kann wirklich beängstigend sein.", erklärte er vor laufender Kamera und fügte hinzu: "Wir können diese Dinge ändern, und dafür bin ich dankbar." Auch Momente aus seinem Freizeit-Alltag, wie Skateboarden oder Gespräche mit Freunden, wurden von den Fans begeistert aufgenommen.

Justins Kreativität scheint keine Grenzen zu kennen, wie ein Blick auf sein Streaming-Setup beweist. Die moderne Halle, die mit Hockeytoren, Minigolfbahnen und Sofas ausgestattet ist, fungiert nicht nur als Freizeitparadies, sondern auch als Plattform für diese besondere Verbindung mit seiner Community. Die Unterstützung seiner Familie scheint ihm dabei großen Halt zu geben. Gemeinsam mit Ehefrau Hailey Bieber (28), die ein erfolgreiches Hautpflegeunternehmen führt, und ihrem 14 Monate alten Sohn Jack, erschien er kürzlich bei einem Baseballspiel der Toronto Blue Jays – ein seltener, aber geschätzter gemeinsamer Auftritt abseits der Bühne.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber in der Schweiz, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack Blues im September 2025

Anzeige