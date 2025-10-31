Florian David Fitz: Zuhause bestimmen die Kids den Takt

Florian David Fitz (50) hat kürzlich in der "NDR Talk Show" mit einer humorvollen Anekdote für große Erheiterung gesorgt. Der Schauspieler berichtete, dass seine Kinder ihm daheim kurzerhand ein Singverbot auferlegt hätten. "Ich singe die ganze Zeit und meine Kinder verbieten mir den Mund", erklärte Florian sichtlich amüsiert. Besonders köstlich: Trotz seines angeblich ordentlichen Gesangstalents konfrontieren ihn seine Kinder ohne Umschweife mit den Worten: "Ich kann die Musik nicht hören, hör auf!" Der charmante Familienvater zeigte sich selbstironisch und sorgte mit dieser Geschichte für Lacher im Publikum und bei seinen Gastgebern.

Obwohl er sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, ist bekannt, dass Florian 2021 Vater von Zwillingen wurde. Seine Familie ist ihm sehr wichtig, auch wenn Details wie der Name der Kinder und die Identität ihrer Mutter unter Verschluss bleiben. Bereits in der Vergangenheit erklärte Florian immer wieder, wie unerlässlich ihm der Schutz seiner Privatsphäre sei – gerade im Hinblick auf seine Kinder. Diese Art des Rückzugs scheint für die Familie zu funktionieren, denn selten gibt der Schauspieler so Einblicke in den Alltag, wie er es in der NDR-Sendung spontan tat.

Auf beruflicher Ebene bleibt bei Florian hingegen kein Geheimnis unberührt. Seit Jahren begeistert er mit seiner Vielseitigkeit auf der Leinwand und ist in den unterschiedlichsten Rollen zu sehen. 2019 spielte er in der Erfolgskomödie "Das perfekte Geheimnis", die mit prominenten Kollegen wie Elyas M'Barek (43) und Karoline Herfurth (41) große Kinowellen schlug. Nun wird diese Geschichte mit einem neuen Kapitel fortgeführt, das erneut turbulente und humorvolle Geschichten verspricht. Privat wie auch beruflich scheint Florian also derzeit den richtigen Ton zu treffen – auch wenn er in den eigenen vier Wänden aufs Singen verzichten muss.

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

Getty Images Florian David Fitz im April 2022

Getty Images Florian David Fitz, Oktober 2019

