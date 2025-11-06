Weg mit dem Handy: So tut Florian David Fitz sich was Gutes

Florian David Fitz (50) hat in einem Interview mit Bunte über seine persönlichen Rezepte für ein glücklicheres Leben gesprochen. Der Schauspieler, der aktuell in dem Film "No Hit Wonder" zu sehen ist, setzt dabei auf Bewegung, ausgewogene Ernährung und den Kontakt zur Natur. Besonders wichtig ist ihm jedoch die Einschränkung der Nutzung digitaler Medien. "Das Handy weglegen, wann immer es geht", lautet eine seiner Empfehlungen. Er sprach sich zudem für ein Handyverbot für Jugendliche unter 16 Jahren aus und lobte Länder wie Australien, die solche Regelungen bereits umsetzen.

Im Gespräch erklärte der Schauspieler, dass digitale Medien definitiv nicht glücklicher machen würden, obwohl sie eine große Anziehungskraft haben, gerade in Momenten der Langeweile. Er beschreibt, dass selbst er bei sich manchmal Anzeichen von Abhängigkeit feststelle, obwohl er sich eher selten online bewege. "Wie sollen das Teenager schaffen?", fragte er und betonte damit die Herausforderungen, die insbesondere junge Menschen im Umgang mit Smartphones und digitalen Medien bewältigen müssen.

Vor wenigen Wochen hatte Florian in der "NDR Talk Show" schon mit einer amüsanten privaten Anekdote aus seinem Familienleben für beste Stimmung gesorgt. Er erzählte, dass seine Kinder ihm zu Hause sogar ein Singverbot erteilt hätten. "Ich singe die ganze Zeit und meine Kinder verbieten mir den Mund", schilderte er lachend. Besonders ehrlich war der Kommentar der Zwillinge: "Ich kann die Musik nicht hören, hör auf!" Die Zuschauer und Gastgeber dankten ihm für die Offenheit mit herzhaftem Lachen. Dabei wurde erneut deutlich, wie wichtig dem Schauspieler der Schutz seiner Privatsphäre ist – etwas, das ihn auch im Umgang mit Medien und Öffentlichkeit prägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian David Fitz im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian David Fitz im April 2022