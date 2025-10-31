"Hatte nie Grenzen": Knast veränderte Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat in der aktuellen Ausgabe der "Stefan Raab Show" überraschend offen über einen einschneidenden Moment in seinem Leben gesprochen. Der Schauspieler wurde vor einigen Monaten aufgrund einer unbezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro verhaftet und verbrachte mehrere Wochen im Gefängnis. "Ehrlich gesagt, ich habe die Lage total unterschätzt", gestand Jimi Blue und zeigte sich reumütig. Die Erfahrung sei jedoch wichtig gewesen und habe ihm geholfen, eigene Fehler einzugestehen.

Der Promi Big Brother-Gewinner erklärte im Gespräch mit Stefan Raab (59), dass er in seinem Leben lange ohne klare Grenzen aufgewachsen sei und dies schließlich zu riskantem Verhalten geführt habe. "Wenn du so früh bekannt bist und dir alle Türen offenstehen, dann lernst du einfach nicht, wo deine Grenzen sind. Also, ich hatte nie Grenzen und bin immer übers Risiko gegangen", gab er zu. Die Zeit hinter Gittern habe ihm jedoch die Chance gegeben, sein Leben zu reflektieren. "Wahrscheinlich musste das auch so passieren, dass ich einfach mal einen Schlag auf den Kopf bekomme", fügte er hinzu. Künftig wolle er es besser machen und aus diesen intensiven Wochen für die Zukunft lernen.

Schon vor zwei Wochen hatte Jimi Blue in der Reality-Doku Diese Ochsenknechts ganz offen darüber gesprochen, warum er die hohe Hotelrechnung überhaupt so lange nicht gezahlt hatte. Der Schauspieler gestand damals, dem Hotelier eins auswischen zu wollen: "Ich dachte mir: 'Komm, ich lasse den jetzt so lange noch ein bisschen warten.' Der hat mich einfach auch genervt mit dem, was er in der Öffentlichkeit immer gesagt hat." Heute bereut er seine damalige Sturheit. Rückblickend findet er klare Worte: "Du Idiot, du hast genug Geld gehabt, das hundertmal zu bezahlen, warum hast du es nicht einfach getan."

Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Deutschen Filmpreis 2024

Imago Jimi Blue Ochsenknecht auf Interviewtour zur SKY-Serie "Diese Ochsenknechts" Staffel 4

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, 2024