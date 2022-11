Luke Bryan offenbart: Seine Kids wurden im Tour-Bus gezeugt

Luke Bryan (46) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Country-Sänger ist seit 2006 mit seiner Frau Caroline Boyer verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne, den 14-jährigen Bo und den zwölfjährigen Tate. In dieser Woche stand Luke in ungewohnter Rolle auf der Bühne – denn statt eines Konzertes moderierte er eine Awardshow. Am Rande der Veranstaltung gab er ein intimes Detail über sein Vatersein preis.

Im Gespräch mit Access Hollywood kurz vor den CMA Awards wurde Luke nämlich gefragt, ob es im Tour-Bus schon mal rund gegangen sei. "Oh ja, und wie! Meine Kinder wurden beide dort gezeugt", verkündete der Musiker daraufhin stolz. Neben seinen zwei leiblichen Kindern kümmern sich Caroline und er auch um die drei Kids seiner Schwester Kelly, die 2007 verstarb.

Bei der Preisverleihung in Nashville sorgte Wynonna Judd (58) hingegen für einen besonders emotionalen Auftritt: Als sie die Trophäe für das beste Duo überreichte, erinnerte sie an ihre im April verstorbene Mutter Naomi Judd (✝76). Gemeinsam hatte das Mutter-Tochter-Gespann die Auszeichnung siebenmal gewonnen.

