Luke Bryan und seine Frau Caroline feiern 17 Jahre Liebe!

Luke Bryan (47) hat allen Grund zum Strahlen. Seit bereits 2006 ist der Country-Sänger mit seiner Frau Caroline Boyer verheiratet. Ihre Ehe krönten die beiden mit zwei gemeinsamen Kindern – die Söhne Bo und Tate. Im Netz schwärmt der "Country On"-Interpret auch öfter mal von seinem Leben als Vater und Ehemann. Am Wochenende teilt er zudem einen romantischen Rückblick: Denn Luke und Caroline haben ihren Jahrestag!

Auf Instagram teilt der Sänger nun eine Bildershow. Diese zeigt ihn zusammen mit seiner Gattin im Laufe ihrer Ehe. Den Clip unterlegt der American Idol-Juror mit dem Song "(I've Had) The Time Of My Life" aus dem Filmklassiker Dirty Dancing. "Alles Gute zu 17 gemeinsamen Jahren, meine Liebe. Ich liebe dich", schwärmt Luke zu den süßen Aufnahmen.

Luke und Carolines Söhne sind ihr ganzer Stolz. Aus diesem Grund verriet der 47-Jährige wohl auch, wo die beiden gezeugt wurden. Im vergangenen Jahr erklärte er nämlich gegenüber Access Hollywood, warum ihm sein Tourbus so heilig sei: "Meine Kinder wurden beide dort gezeugt."

