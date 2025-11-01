Andy Borg gesteht: Rauswurf aus Show traf ihn hart

Ein runder Geburtstag, ein TV-Abend nur für ihn und ein Blick zurück auf einen schmerzhaften Einschnitt: Andy Borg (64) feiert am 2. November seinen 65. Geburtstag, und nur wenige Tage später, am 8. November, würdigen SWR und MDR den Sänger in der großen Hommage "Glückwunsch, Andy! – Florian Silbereisen feiert Andy Borg". Erstmals führt Florian Silbereisen dabei als Talkmaster durch die Show. In dem Format spricht Andy auch über sein Ende beim "Musikantenstadl", das ihn Jahre zuvor kalt erwischte. Die letzte Ausgabe, die er moderierte, fand im Amphitheater der kroatischen Küstenstadt Pula statt, berichtet merkur.de. Mit dabei in seinen Erinnerungen: seine Frau, die ihn damals zu einem entscheidenden Gespräch begleitete.

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört Andy zur festen Größe im deutschsprachigen Schlager, fast drei davon auch als Moderator. Von 2006 bis 2015 führte er durch den "Musikantenstadl". Die Nachricht über das Aus bei der Show überbrachte ihm demnach der damalige Unterhaltungschef in einem persönlichen Termin. "Der damalige Unterhaltungschef hat mich eingeladen zum Gespräch. Meine Frau und ich dachten, okay, der redet über die nächsten Sendungen. Und dann hat er lange um den Brei herumgeredet und ganz zum Schluss sagt er: 'Andy, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute: Der "Musikantenstadl" geht weiter. Die Schlechte: ohne dich'", zitierte merkur.de weiter. Und wie sich der Moment anfühlte, brachte Andy so auf den Punkt: "Und da denkst du, es zieht dir den Boden weg. Da wusste ich nicht, was ich sagen soll", beschrieb er.

Dass Andy die Hommage als sehr persönlich ankündigt, macht neugierig auf private Einblicke jenseits der großen Bühne. "Es ist die privateste Sendung, die ich je gemacht habe", erzählte der Sänger im Interview mit Blick auf den TV-Abend. In seiner Erzählung spielt sein enges Umfeld eine zentrale Rolle: Dass seine Frau bei dem folgenschweren Termin damals an seiner Seite war, prägt die Erinnerung an diese Phase. Der Geburtstag selbst markiert für den Schlagerstar auch ein familiäres Datum, an dem der Blick nach innen fällt. Wer Andy seit Jahren begleitet, kennt die warmen Gesten, mit denen der Musiker Begegnungen prägt, und die Nähe, die er in Gesprächen zulässt – Eigenschaften, auf die er sich nun, pünktlich zu seinem 65., öffentlich zurückbesinnt.

Getty Images Andy Borg, Musiker

Becher/WENN.com Andy Borg und Florian Silbereisen

Getty Images Andy Borg, Österreichischer Schlagerstar und Moderator

