Er scheint ein wahrer Freund in der Not zu sein: Sänger Nino de Angelo (54) ist in einem der berühmtesten Bordelle Deutschlands, dem Kölner "Pascha", aufgetreten. Eigentlich sollte dort "Musikantenstadl"-Moderator Andy Borg (57) einen schlüpfrigen Gig abliefern. Nachdem dieser jedoch überraschend die Show abgesagt hatte, sprang Nino uneigennützig für seinen Schlagerkollegen ein – und verlangte für das Geträller nicht einmal Geld!

Ein Auftritt in solch einem Etablissement kam für Andy nach genauerer Überlegung offenbar doch nicht mehr infrage – für Nino war es hingegen Ehrensache: Der 54-jährige Musiker verzichtete sogar komplett auf die Bezahlung! Während Puff-Chef Harald Müller zunächst 10.000 Euro zahlen wollte, performte der "Jenseits von Eden"-Interpret komplett kostenlos. "Nino und ich haben seit Jahren ein gutes Verhältnis. Deswegen ist er für mich ohne Gage aufgetreten", verriet Harald im Bild-Interview.

Und Nino lieferte ab: Statt wie geplant nur eine Stunde auf der Bühne seine Hits zum Besten zu geben, beglückte der gebürtige Karlsruher das Publikum sogar noch mit einer 20-minütigen Zugabe. "Er hat für Andy Borg mitgesungen", freute sich "Pascha"-Boss Harald über den beherzten Einsatz seines Buddys.

Alexander Hassenstein/Getty Images Andy Borg, 2013 beim "Musikantenstadl"

Anzeige

Instagram / ninothevoicedeangelo Sänger Nino de Angelo

Anzeige

Athanasios Gioumpasis/Getty Images Nino de Angelo, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de