Jenna Dewan feiert süßes Familien-Halloween mit ihren Kids

Halloween im Familienmodus: Jenna Dewan (44) hat am Freitag in ihrer Instagram-Story fröhliche Einblicke in ihr Kostümfest geteilt – und ihre ganze Rasselbande war dabei. Die Schauspielerin zeigte ihren Sohn Callum und ihr 15 Monate junges Nesthäkchen Rhiannon, die sie mit ihrem Verlobten Steve Kazee (50) großzieht. Zu sehen sind nicht nur süße Schnappschüsse, sondern auch Momente aus dem Schulalltag: Ein Video aus Callums Halloween-Parade hält fest, wie der Kleine auf dem Laufsteg an seinen Klassenkameraden vorbeimarschiert und strahlend winkt. Ein Familien-Selfie mit Steve rundete den Post ab.

Bei den Kostümen griff die Truppe zu charmanten Ideen aus der Süß-und-Schaurig-Schublade. Callum posierte als grinsender Frosch, während Rhiannon in einer fluffigen Zuckerwatte-Verkleidung alle Blicke auf sich zog. Jenna selbst spielte passend zum Amphibien-Look ihres Sohnes die Fliege – mit großer Brille und Fühler-Haarreif. Steve setzte wieder auf Bewährtes und schlüpfte in das Piñata-Kostüm, das er schon 2022 getragen hatte. Die stolze Familienmama kommentierte bei dem Anblick ihrer Kids in ihren Kostümen: "RIP mein Herz" – sicher, weil ihr der zuckersüße Anblick das Herz schmelzen lässt.

Dass die gesamte Familie Halloween liebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Im vergangenen Jahr traten sie im Jurassic-Park-Teamlook auf: Die "The Rookie"-Darstellerin ging als Alan Grant, Steve als Ian Malcolm, ihre älteste Tochter Everly, die aus der Beziehung mit Ex-Partner Channing Tatum (45) stammt, als Ellie Sattler, dazu ein pterodaktylischer Callum und eine Mini-T-Rex-Rhiannon. Während die Suche nach den richtigen Kostümen für die meisten einiges an Aufwand bedeutet, ist es für die kleine Rhiannon einfach: "Für Rhiannon suche ich einfach das niedlichste Kostüm, das ich finden kann", erklärte die "Step Up"-Berühmtheit gegenüber People.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit Partner Steve und Tochter Rhiannon an Halloween 2025

Instagram / jennadewan Jenna Dewans Kids Callum und Rhiannon, Halloween 2025

Instagram / jennadewan Rhiannon, Tochter von Jenna Dewan, an Halloween 2024