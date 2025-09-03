Channing Tatum reflektiert Trennung von Ex Jenna Dewan

Channing Tatum (45) hat in einem aktuell veröffentlichten Interview mit Variety über das Ende seiner Ehe mit Jenna Dewan (44) gesprochen. Der Schauspieler beschrieb das Liebes-Aus als "schmerzhaft" und erwähnte, dass das Ex-Paar über anderthalb Jahre versuchte, seine Ehe zu retten. Letztendlich entschieden sich die beiden 2018 für die Trennung, und die Scheidung wurde im September 2024 finalisiert. Heute teilen sie das Sorgerecht für Tochter Everly. Der Filmstar gab zu: "Es ist wirklich schwer, seine Tochter nur die Hälfte der Zeit zu haben. Ich wünschte, ich könnte sie immer bei mir haben."

Das einstige Traumpaar hatte sich am Set des Films "Step Up" im Jahr 2006 kennengelernt. Zwei Jahre später verlobten sie sich und gingen 2009 in Malibu den Bund der Ehe ein. Trotz der endgültigen Trennung verbindet die beiden weiterhin die Verantwortung für Everly, die jetzt 12 Jahre alt ist. Jenna Dewan hat mittlerweile einen neuen Lebenspartner gefunden: Sie ist mit dem Schauspieler Steve Kazee (49) verlobt. Zusammen haben sie zwei Kinder, Callum und Rhiannon.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Jenna in einem offenen Essay für das Magazin InStyle erzählt, wie sehr sie die Zeit der Scheidung geprägt habe. Die Schauspielerin beschrieb, dass die vielen Herausforderungen ihr geholfen hätten, eine neue Perspektive auf ihr Leben zu gewinnen. "Im vergangenen Jahr habe ich gelernt, dass das Leben einem genau das bringt, was man lernen muss, und zwar genau zur richtigen Zeit", schrieb Jenna damals. Die Tänzerin betonte, dass Veränderungen oft Unbehagen mit sich bringen, aber auch Möglichkeiten zum Wachsen bieten. "Manchmal zerbrechen Dinge, weil man nicht mehr in das Gefäß passt, in dem man sich befindet, und das ist in Ordnung", erklärte sie.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, Schauspieler

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin