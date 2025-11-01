Michael Patrick Kelly über die dunklen Zeiten im Rampenlicht

Michael Patrick Kelly (47) sprach jetzt in einem Interview mit dem stern offen über die Herausforderungen seiner Zeit als Kinderstar. Als Mitglied der berühmten Kelly Family stand er schon in jungen Jahren im Rampenlicht – eine Erfahrung, die nicht immer leicht für ihn war. "Der Druck, so früh auf Bühnen zu stehen, leisten und gefallen zu müssen, war groß", berichtet der Sänger. Er sei jedoch froh, diese Zeit ohne größere Schäden überstanden zu haben. "Zum Glück habe ich nie Drogen genommen. Ansonsten wäre das bei mir wahrscheinlich schlecht geendet." Halt fand er vor allem bei seinem Vater, der ihn davor bewahrte, früh Autogramme zu geben oder viele Interviews zu führen, und ihn so davor schützte, noch stärker in die Öffentlichkeit gezogen zu werden.

Nicht nur der Ruhm, sondern auch die Zeit auf der Straße war eine prägende Erfahrung für ihn. Die Familie musizierte über Jahre auf öffentlichen Plätzen und musste dabei auch harte Zeiten durchstehen. Kelly schildert im Interview, wie er bei diesen Auftritten Anfeindungen, Angriffen und sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt war. Dabei habe er jedoch gelernt, was wirklich im Leben zähle. Mit Anfang 20 sei er trotzdem in eine schwierige Phase geraten, die ihn in dunkle Tiefen stürzte. "Ich hatte keinen Lebensmut mehr", erzählt er. Doch Unterstützung fand er schließlich in seinem Glauben und mit Hilfe einer Psychotherapie, die ihm wieder Stabilität und Hoffnung gab.

Die stressige Karriere forderte zuletzt auch ihren Tribut. Im vergangenen Jahr musste der Sänger zwei seiner geplanten Konzerte in Füssen und Winterbach kurzfristig absagen. Grund war eine plötzliche Erkrankung mit hohem Fieber und schwerwiegenden Auswirkungen auf die Atemwege, wie sein Management damals mitteilte. Michael Patrick habe laut eigenen Angaben bis zuletzt alles versucht, um auf der Bühne stehen zu können, doch die Gesundheit ließ es nicht zu. Privat zeigt sich Michael Patrick als reflektierter und bodenständiger Mensch. Der Musiker, der aus einer der bekanntesten Familien der Popgeschichte stammt, ist heute glücklich verheiratet und setzt auf eine bewusste Lebensführung – trotz stressigem Touralltag.

Getty Images Michael Patrick Kelly, September 2025

Getty Images Michael Patrick Kelly im Dezember 2022

Getty Images Michael Patrick Kelly im Oktober 2021 in Hamburg