Rachel Bilson feiert Briars Geburtstag mit süßem Post

Rachel Bilson (44) hat den elften Geburtstag ihrer Tochter Briar mit einem seltenen Einblick in deren Leben gefeiert und ihre Freude online mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin, die durch "O.C., California" bekannt wurde, ein Foto ihrer Tochter und schrieb dazu: "Mein ganz persönliches Golden Girl. Herzlichen Glückwunsch zum 11. Geburtstag, meine süße Briar." In ihrer Instagram-Story zeigte sie außerdem Eindrücke der Feier – darunter ein selbstgemachter Key Lime Pie mit der Aufschrift "Happy Birthday".

Briar ist das Ergebnis von Rachels früherer Beziehung mit Schauspielkollege Hayden Christensen (44), den sie 2008 am Set des Films "Jumper" kennenlernte. Nach der Trennung im Jahr 2017 betonten die beiden immer wieder, wie wichtig ihnen eine gute Zusammenarbeit als Eltern sei. Rachel sagte 2021 in einem Interview mit People: "Kommunikation ist der Schlüssel, und es ist wichtig, an einem Strang zu ziehen, damit sich alles um das Kind dreht." Sie sprach auch darüber, wie sie ihrer Tochter jüdische Traditionen näherbringen möchte, und erwog im letzten Jahr sogar, das sogenannte Chrismukkah zu feiern.

In ihrem Podcast "Broad Ideas with Rachel Bilson & Olivia Allen" gewährte Rachel weitere Einblicke in Briars Leben und Persönlichkeit. Sie bezeichnete ihre Tochter als ausgeglichen und erklärte, dass Briar anders sei als andere Kinder. "Sie bekommt keine Wutanfälle. Das ist einfach nicht ihre Art", erzählte die stolze Mutter und räumte ein, dass das fast wie Prahlerei klinge. Sie ergänzte, dass Briars ruhige Natur ihr selbst manchmal Unbehagen bereitet, wenn etwas doch einmal aus der Reihe fällt. Mit kleinen Einblicken in ihr Leben zeigt Rachel, wie stolz sie auf ihre Tochter ist, ohne zu viel von deren Privatsphäre preiszugeben.

