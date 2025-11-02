30 Kilo weniger: Ross Antony und Paul starten neu durch

Ross Antony (51) und sein Ehemann Paul Reeves (51) haben einen beeindruckenden gemeinsamen Lebenswandel hinter sich. Während der Coronazeit nahm das Ehepaar, das seit fast 25 Jahren zusammen ist, deutlich an Gewicht zu. Ross brachte schließlich 112 Kilogramm auf die Waage. In einem Gespräch mit der Zeitung Bild verriet der Sänger, dass sie sich in dieser Zeit geschämt hätten, sich gegenseitig nackt zu zeigen: "Das sollte es in einer Beziehung eigentlich nicht geben. Wir sagten: ‚Okay, es ist nicht so schön, wenn man immer ein T-Shirt anbehalten muss, wenn der andere auch im Raum ist.‘" Etwas musste sich ändern, entschlossen sie – und stellten ihre Ernährung komplett um. Sie reduzierten ihre Portionen und bewegten sich mehr.

Ihr neuer Essensplan sah vor, später zu frühstücken, zwischendurch auf leichte Snacks wie Karotten zu setzen und abends eine richtige Mahlzeit zu genießen, manchmal mit einem Glas Wein. Ergänzt wurde das durch Bewegung an der frischen Luft, wie Ross erzählt: "Ich hasse Fitnessstudios, aber wir haben uns viel bewegt – spazieren, Golf, Tennis und Schwimmen standen auf dem Programm." Nach rund zwei Jahren harter Disziplin haben beide gemeinsam fast 30 Kilogramm abgenommen. Heute wiegt Ross 83 Kilogramm, während Paul aktuell 84 Kilogramm auf die Waage bringt. "Anfangs war das ein bisschen schwierig", erklärte der frühere Bro’Sis-Star der Bild, "aber nach anderthalb Monaten haben wir gemerkt: Wir haben nicht dieses ständige Hungergefühl."

Schlagersänger Ross und sein Mann Paul, der als Opernsänger tätig ist, scheinen nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch im Privatleben ein eingespieltes Team zu sein. Die beiden leben seit vielen Jahren in einem Haus mit großem Garten und ihrem geliebten Hund. Trotz Höhen und Tiefen in den vergangenen Jahren zeigt ihre Beziehung, dass sie auch in schwierigen Zeiten zueinanderstehen. Dass sie dabei sogar einen gesünderen Lebensstil entwickelt haben, freut nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familien, wie Ross betont.

Instagram / rossantonycom Ross Antony, Schlagerstar

Instagram / rossantonycom Ross Antony und Paul Reeves im März 2023

