Ross Antony verzaubert mit Mama bei Steffen-Henssler-Show

Ross Antony (51) hat gemeinsam mit seiner Mutter Vivien Catterall bei der Show "Europa grillt den Henssler" für das Vereinigte Königreich am Herd gestanden. In der TV-Kochshow von Steffen Henssler brachte das Mutter-Sohn-Duo nicht nur frischen Wind, sondern auch jede Menge Charme und gute Laune ins Studio. Besonders Vivien, mit 83 Jahren voller Energie, blühte in ihrer Rolle so sehr auf, dass sie sogar kurzzeitig die Führung übernahm. Ob sie am Ende auch kulinarisch die Nase vorn haben, zeigt sich in der Show am Sonntagabend um 20:15 Uhr auf VOX oder schon jetzt im Stream auf RTL+.

Wie sich schnell zeigte, verbindet Ross und seine Mutter nicht nur ein enges Band, sondern auch ein ähnlich quirliger Charakter. Denn als Ross eine Anekdote über eine Wahrsagerin auspacken möchte, funkt seine Mutter beherzt dazwischen. "Ich will die Geschichte erzählen, nicht du!", zitiert VOX die 83-Jährige – ein Moment, der im Studio sofort für Lacher sorgt und Vivien die Herzen zufliegen lässt. Die gebürtigen Briten bilden in der Spezialausgabe "Europa grillt den Henssler" das Team England und setzen Henssler mit Tempo, Teamgeist und einer Prise augenzwinkernder Monarchie-Gesten unter Druck.

Abseits der Koch-Challenge zeigt der Auftritt vor allem eines: die besondere Nähe zwischen Ross und Vivien. Die Sängerin-Mama und der Entertainer-Sohn agieren wie ein eingespieltes Team, das ohne viele Worte versteht, wer welchen Schritt macht. Der "royale" Wink, das schnelle Necken, das nahtlose Wechselspiel am Herd – all das wirkt vertraut, liebevoll und herrlich ungezwungen. Ross ist für seine unterhaltende Art bekannt, Vivien beweist am Herd, woher diese Energie kommt. Wenn die beiden im Studio in ihre Heimatsprache wechseln, schimmert nicht nur britisches Temperament durch, sondern vor allem Vertrautheit.

Anzeige Anzeige

RTL Ross Antony und seine Mutter Vivien Catterall beu "Europa grillt den Henssler"

Anzeige Anzeige

RTL Steffen Henssler, Ross Antony und Vivienne Catterall, November 2025

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ross Antony, Sänger