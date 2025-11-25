Giovanni und Jana Ina Zarrella wurden von Ross verkuppelt

In der kürzlich aufgezeichneten VOX-Produktion "Europa grillt den Henssler" kam ein überraschendes Geständnis ans Licht. Gemeinsam mit seiner 83-jährigen Mutter Vivien Catterall war Ross Antony (51) in der Show als Teilnehmer für das Vereinigte Königreich angetreten und nutzte die Gelegenheit, um an alte Zeiten zu erinnern und zugleich für rührende Momente zu sorgen. Jurorin Jana Ina Zarrella (48) nutzte die Gelegenheit, um ihrem Kollegen Ross Antony öffentlich für eine besondere Rolle in ihrem Leben zu danken. "Was viele nicht wissen: Ross hat mich mit Giovanni verkuppelt", verriet die Moderatorin sichtlich gerührt.

Die Verbindung zwischen Ross und Giovanni Zarrella (47) reicht weit zurück, denn beide waren Gründungsmitglieder der erfolgreichen Popband Bro'Sis, die in der Castingshow Popstars im Jahr 2001 ins Leben gerufen wurde. Nach mehreren Erfolgsjahren löste sich die Band 2006 auf, doch die Freundschaft überdauerte die berufliche Zusammenarbeit. Giovanni, der aktuell nicht nur als Musiker, sondern auch als Moderator großer TV-Shows im ZDF gefeiert wird, schätzt bis heute die vertrauensvolle Beziehung zu Ross.

Ross, der seinen langjährigen Partner Paul Reeves (51) 2006 geheiratet hat, beweist nicht nur als Entertainer, sondern offenbar auch als Kuppler ein goldenes Händchen. Giovanni und Jana Ina, die ebenfalls seit 2006 verheiratet sind, teilen ihr Leben mit zwei Kindern und pflegen bis heute eine enge Verbindung zu Ross und Paul. Die Brasilianerin Jana Ina beschrieb die Freundschaft der Paare als "familiäre Verbindung". Während ihrer erfolgreichen Karrieren und turbulenten Lebenswege bleibt die gegenseitige Unterstützung ein fester Bestandteil ihrer Beziehungen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Giovanni und Jana Ina Zarella und Ross Antony

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Future Image /Frederic Kern Giovanni Zarrella und Ross Antony