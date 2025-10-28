Geheimnis gelüftet: Das ist Ross Antonys richtiger Nachname

Ross Antony (51) hat ein Geheimnis gelüftet, und es sorgt für Überraschung. Der beliebte Sänger und Entertainer, der seit über zwei Jahrzehnten auf deutschen Bühnen steht, trägt im wirklichen Leben einen anderen Nachnamen als den, mit dem ihn seine Fans kennen. Im Ausweis des gebürtigen Engländers steht: Ross Antony Catterall. Wie der 51-Jährige laut RTL enthüllt, entschied er sich schon früh in seiner Karriere, seinen zweiten Vornamen als Nachnamen zu verwenden, da viele Deutsche Schwierigkeiten hatten, Catterall korrekt auszusprechen.

Seine Karriere begann Ross als Musicaldarsteller, bevor ihm 2001 der Durchbruch in der Castingshow Popstars gelang. Dort wurde er Mitglied der erfolgreichen Band Bro’Sis. Der Wechsel zu seinem Künstlernamen fiel daher schon zu Beginn dieser wichtigen Karrierephase. Catterall, das sich etwa wie "Kätterroll" sprechen lässt, blieb deshalb im Hintergrund. Während Ross heute vor allem als fröhlicher Entertainer bekannt ist, erinnert sich so mancher Fan noch an seine Anfänge als Sänger der Chart-Stürmer-Band.

Privat lebt der strahlende Allrounder seit vielen Jahren glücklich in Deutschland. Mit Ehemann Paul Reeves (51), ebenfalls Sänger, führt er nicht nur eine harmonische Ehe abseits des Rampenlichts, sondern teilt auch regelmäßig Einblicke in seine positive Lebenseinstellung und private Freuden. Ross bleibt mit seiner leuchtenden Persönlichkeit eine feste Größe im deutschen Showgeschäft und gönnt es seinen Fans, dass er ab und zu ein paar kleine Geheimnisse wie dieses preisgibt.

Getty Images Ross Antony, Entertainer

Getty Images Ross Antony im September 2008

Florian Ebener/Getty Images Paul Reeves and Ross Antony bei der Premiere von "Bodyguard - Das Musical"