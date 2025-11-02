Dennis Diekmeier erfüllt krebskranker Tochter einen Traum

Dennis Diekmeier (36) hat seiner krebskranken Tochter Delani einen großen Wunsch erfüllt. Die 14-Jährige, die an einem bösartigen Tumor an der Niere leidet, wollte mit ihrer Familie eine gemeinsame Reise erleben. Der ehemalige Bundesliga-Profi und seine Familie verbrachten deshalb auf Delanis Wunsch hin ein paar Tage in Dubai. Die Reise, die in Absprache mit den behandelnden Ärzten organisiert wurde, endete am heutigen Sonntag, da Delani in Frankfurt weiterhin medizinisch betreut wird. Die Diagnose des Teenagers ist äußerst ernst: Der Tumor hat bereits in die Lunge gestreut, und die Überlebenschancen werden von den Ärzten auf lediglich fünf Prozent geschätzt.

Seit dem Sommer hat sich Dennis vom SV Sandhausen freistellen lassen, um mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Dort ist er eigentlich als Co-Trainer tätig, nachdem er in seiner aktiven Karriere über 200 Bundesliga-Spiele für den Hamburger SV und den 1. FC Nürnberg bestritten hatte. Für ihn und seine Frau Dana steht jedoch momentan die Familie an erster Stelle. "Delani hat sich gewünscht, dass wir so eine Reise gemeinsam als komplette Familie machen", erzählte der 36-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Wir haben mit den behandelnden Ärzten alles abgesprochen." Der Urlaub in Dubai sollte für Delani eine kleine Auszeit von dem schweren Alltag sein.

Dennis, der zuvor in Interviews offen über den plötzlichen Einschnitt im Leben seiner Familie gesprochen hatte, erlebte im Dezember des vergangenen Jahres noch ein scheinbar perfektes Leben. "Eine tolle Familie, ein guter Job, eine schöne Profikarriere als Fußballer", beschrieb er damals. Doch der Beginn des Jahres brachte mit Delanis Diagnose tiefgreifende Veränderungen. Die Familie versucht nun, so viele schöne Momente wie möglich gemeinsam zu schaffen. Freunde und Fans des ehemaligen Fußballstars haben in der Vergangenheit immer wieder ihre Unterstützung gezeigt, während die Diekmeiers diese herausfordernde Zeit meistern.

Anzeige Anzeige

IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier, ehemaliger Fußballer

Anzeige Anzeige

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

Anzeige Anzeige