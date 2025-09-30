Nach Krebs-OP: Dennis Diekmeiers Tochter (14) kämpft weiter

Dennis Diekmeier (35) und seine Ehefrau Dana Diekmeier erleben derzeit eine der schwersten Phasen ihres Lebens. Ihre 14-jährige Tochter Delani kämpft gegen eine seltene und aggressive Krebsform. Am vergangenen Montag musste sich die Teenagerin erneut einer Operation unterziehen, während der Metastasen aus ihrem linken Lungenflügel entfernt wurden. Wie Dana jetzt auf Instagram mitteilt, hat Delani den mehrstündigen Eingriff gut überstanden. "Danke für all die Nachrichten. Sie erholt sich nun auf der Intensivstation von dem mehrstündigen Eingriff", schreibt die Mutter.

Die Behandlung von Delani stellt eine große Herausforderung dar. Bereits am 26. September hatte Dana bekanntgegeben, dass ihre Tochter eine dritte Immuntherapie hatte – leider mit begrenztem Erfolg. Die OP wurde notwendig, um so viele Metastasen wie möglich zu entfernen. In den kommenden Wochen steht eine weitere Operation am anderen Lungenflügel bevor, und die Familie hofft, dass eine neue Therapieform bessere Ergebnisse bringt. Die Situation bleibt kritisch, die Hoffnung auf eine Lösung bleibt jedoch bestehen.

Bereits seit Januar ist das Leben der Diekmeiers von Delanis Krankheit geprägt. Eine plötzliche Schockdiagnose veränderte alles, als ein großer Tumor entdeckt wurde, der bereits gestreut hatte. Delani lässt sich jedoch nicht unterkriegen. Ihr unerschütterlicher Wille beeindruckt auch ihren Vater Dennis. In einem Interview mit "Sport1" berichtete der ehemalige Fußballer emotional von einem Abend, an dem sein Nachwuchs bewundernswerte Worte an ihn richtete. "Papa, ich will einfach danke sagen. Ich hatte 14 Jahre das schönste Leben", habe sie gesagt.

IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier, ehemaliger Fußballer

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

