Wegen krebskrankem Kind: Dennis Diekmeier weint im Interview

Dennis Diekmeier (35) hat in einem Interview mit "Sport1" offen über die schwere Krankheit seiner 14-jährigen Tochter Delani gesprochen. Mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen erzählte der Fußballer, wie die Diagnose im Januar das Leben der Familie vollkommen veränderte. Bei Delani wurde ein zwölf Zentimeter großer, extrem seltener Tumor diagnostiziert, der bereits Metastasen gebildet hatte. Die Ärzte gaben der tapferen Teenagerin nur eine geringe Überlebenswahrscheinlichkeit, doch Delani selbst zeigte sich entschlossen: "Ich schaff' das. Ich bin eine der Wenigen", habe sie gesagt.

Seit Monaten kämpft die Jugendliche unermüdlich gegen die Krankheit und hat sich trotz Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Da Chemotherapien bisher nicht angeschlagen haben, setzt die Familie ihre Hoffnung nun auf eine Immuntherapie. Unter Tränen berichtet Dennis von einem Abend, an dem Delani sich mit herzzerreißenden Worten an ihn wendete. "Papa, ich will einfach danke sagen. Ich hatte 14 Jahre das schönste Leben", habe sie gesagt. Dem Sportler stockt die Stimme, als er weiter von den Worten seiner Tochter berichtet: "'Für mich wäre es schlimmer, wenn einer von euch geht.'"

Bereits vor einigen Monaten wurde der bösartige Tumor an Delanis Niere operativ entfernt, doch die Krankheit hatte längst in die Lunge gestreut. Ihre Familie, darunter Mutter Dana, macht alles, um sie in dieser schwierigen Phase zu unterstützen und versucht trotz der Rückschläge, positiv zu bleiben. "Wir brauchen ein Wunder. Und Wunder gibt's, Wunder geschehen. Delani ist ein Wunder", schrieb die Familienmutter vor wenigen Wochen auf Instagram.

Getty Images Dennis Diekmeier im August 2023

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Instagram / diekmeier2 Dennis und Dana Diekmeier mit ihren Kindern, 2020