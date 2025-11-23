Dennis Diekmeiers Tochter wurden 50 Metastasen entfernt

Dana Diekmeier, Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis Dennis Diekmeier (36), hat in einem emotionalen Interview über den harten Kampf ihrer Tochter Delani gegen den Krebs gesprochen. Die 14-Jährige wurde im vergangenen Jahr mit Nierenkrebs diagnostiziert, der bereits in die Lunge gestreut hat. Kürzlich unterzog sich das Mädchen einer weiteren Operation, bei der 50 Metastasen aus der linken Lunge entfernt wurden. "Jetzt warten wir zwei Wochen und schauen mit einem CT, ob etwas nachgewachsen ist", erklärte die Mama gegenüber Bild. Trotz einer Überlebenschance von nur fünf Prozent schöpft die Familie weiterhin Hoffnung und unterstützt Delani mit unermüdlichem Einsatz.

Dana sprach während einer Weihnachtsveranstaltung in Hamburg offen über die große Belastung für die Familie. Es war das erste Mal in diesem Jahr, dass sich die Mutter für solch einen Anlass Zeit nahm. "Nur weil es Delani zurzeit gut geht, konnte ich herkommen. Dennis hält zuhause alles am Laufen", erklärte sie. Die Reise trat sie auf Wunsch ihrer Tochter an, die sie ermuntert hatte, sich eine Pause zu gönnen. Mit Tränen in den Augen schilderte Dana, dass Delani trotz ihrer schweren Krankheit sehr bescheiden ist. Einziger Wunsch ihrer Tochter für Weihnachten: eine Elektrodecke für ihr Pferd.

Die Liebe und der Zusammenhalt der Familie stehen für die Diekmeiers an erster Stelle, gerade in dieser herausfordernden Zeit. Während Dennis die Aufgaben zu Hause übernimmt, möchte Dana die bevorstehenden Feiertage zu etwas Besonderem machen. An Delanis Geburtstag, kurz vor Weihnachten, soll eine große Feier mit Geschenken stattfinden. Ihre Tochter, die den Großteil ihrer Zeit mit dem vertrauten Pferd verbringt, lenkt sich mit diesem Hobby so gut es geht von den Strapazen ab. Für die Feiertage plant die Familie eine gemeinsame Auszeit in Österreich, wo sie mit Freunden einfach nur wertvolle Zeit erleben möchten.

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Getty Images Dana und Dennis Diekmeier bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus