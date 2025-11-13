Dennis Diekmeiers Tochter Delani hat seltenen Gendefekt

Delani Diekmeier, die 14-jährige Tochter des ehemaligen HSV-Spielers Dennis Diekmeier (36), kämpft weiterhin tapfer gegen den Krebs. Anfang dieses Jahres wurde bei dem Teenager ein Nierentumor diagnostiziert, der bereits in die Lunge gestreut hatte. Neben mehreren Operationen und Chemotherapien erhielt Delani zuletzt auch eine Immuntherapie. Trotz aller Maßnahmen liegt ihre Überlebenschance laut Ärzten bei nur fünf Prozent. Während einer Behandlung entdeckten die Ärzte zudem, dass Delani an einem seltenen Gendefekt leidet – dem Li-Fraumeni-Syndrom. "Das Gen, das den Körper vor Tumoren schützt, hat sie wegen des Syndroms nicht", erklärte ihre Mutter Dana nun gegenüber RTL.

Nach dieser entsetzlichen Diagnose ließ sich die gesamte Familie testen. Dennis, Dana und die anderen Kinder der Familie sind glücklicherweise nicht Träger des Syndroms. Dennoch belastet die Entdeckung von Delanis Gendefekt Dana schwer. "Natürlich habe ich diese Gedanken und Schuldgefühle. Ich denke jeden Tag daran, was wäre, wenn wir früher zum Arzt gegangen wären und wir es früher erkannt hätten", schilderte sie ihre Gefühle. Sie sagt auch: "Ich habe sie geboren, so krank. Also denke ich natürlich irgendwo, ist es meine Schuld. Wir dachten 14 Jahre, sie sei kerngesund, und nun ist sie es doch nicht." Die Krankheit bringt weiterhin Unsicherheiten mit sich, da Delanis Zustand trotz überstandener Behandlungen unberechenbar bleibt und weitere Tumorerkrankungen durch das Syndrom nicht ausgeschlossen werden können.

Schon in den vergangenen Monaten zeigte die Familie, dass sie trotz aller Hürden eng zusammenhält. Um ihrer Tochter eine Freude zu machen, verbrachte die Familie kürzlich Zeit in Dubai, einem Wunschziel der 14-Jährigen, das sie vor Beginn weiterer Behandlungen erleben wollte. "Das hat uns als Familie sehr, sehr gut getan", sagte Dennis zu RTL. Zuletzt war die Familie, ohne die erkrankte Delani, nach Hamburg zum HSV-Spiel gegen Borussia Dortmund gereist, wo das Thema Krebshilfe im Mittelpunkt stand.

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

Getty Images Dennis Diekmeier, Juli 2022

Getty Images Dennis Diekmeier und Dana Diekmeier

