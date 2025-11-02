Erst spät Vater geworden: Sohn Otto ist für Sasha perfekt

Sasha (53), der mit vollem Namen Sascha Schmitz heißt, hat offenbart, dass er erst spät in seinem Leben Vater wurde. Der Sänger, der vor allem durch Hits wie "If You Believe" bekannt wurde, teilt sich mit seiner Ehefrau Julia Röntgen den gemeinsamen Sohn Otto. "Wir wollten lange keine Kinder, wir waren uns genug", erzählt er im Bild-Podcast "MayWay", "aber dann kam Otto. Und wir dachten sofort: Warum haben wir das nicht früher gemacht?" Offen sprach Sasha darüber, dass unterbewusst auch seine eigene Kindheitsgeschichte eine Rolle gespielt haben könnte. Er vermutet, dass frühere Bindungsängste ihn davon abgehalten haben, sich früher auf die Rolle des Vaters einzulassen.

Nun ist er überglücklich und beschreibt Otto als eine perfekte Mischung aus seiner Frau Julia und sich selbst. Mit einem Schmunzeln erzählt Sasha, wie stolz er auf die lustige Ader seines Sohnes sei. Bereits im jungen Alter überraschte Otto mit Wortwitzen. "Mit drei hat er Witze gemacht wie: Was ist rot und sitzt auf dem Klo? Eine Klo-Mate!", lacht der Musiker. Es scheint, als habe Otto nicht nur die musische Seite seines Vaters, sondern auch seinen Humor geerbt. Sasha, der sichtlich stolz auf seine Familie ist, betonte mehrmals, wie perfekt das Leben für ihn jetzt sei.

Neben der familiären Idylle zeigt sich Ottos Talent auf anderen Bühnen. Mit seinem Schulstart hat der Junge Zugang zu einem vielseitigen Unterrichtsangebot, das ihn begeistert. Mandarin-Unterricht, Theater und sogar Schach stehen auf seinem Stundenplan, wobei er sich besonders für die chinesische Sprache begeistert. Julia hatte einst freudig im Gespräch mit Bunte erzählt, dass Otto bereits "Bruder Jakob" auf Chinesisch singen kann. Diese schulische Förderung zeigt, dass Sashas Sohn jetzt schon mit Vielfalt und Kreativität aufwächst – Eigenschaften, die perfekt zur Leidenschaft seiner Eltern passen.

Getty Images Sasha, Dezember 2020

Instagram / sasha.music Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn

Getty Images Sasha und Julia Röntgen im November 2019

