Jodie Fosters neue Rolle ist komplett auf Französisch

Jodie Foster (62) stellte sich einer besonderen Herausforderung. In ihrem neuen Film "A Private Life" spielt die Schauspielerin eine amerikanische Psychoanalytikerin, die in Frankreich lebt und deren Leben nach dem plötzlichen Tod eines Patienten aus den Fugen gerät. Besonders bemerkenswert: Es ist ihre erste Hauptrolle, die komplett auf Französisch gesprochen wird. Um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten, flog Jodie drei Wochen vor Drehbeginn nach Frankreich, sprach nur noch Französisch und vermied den Kontakt zu ihren amerikanischen Freunden. Unterstützt wurde sie dabei von einem Dialogcoach. Im Q&A Gespräch nach der Filmpremiere im Rahmen des New York Film Festival erzählte sie: „Ich habe schon einige französische Filme gedreht, aber nie mit so viel Dialog und in einer Hauptrolle." Und weiter: "Es ist also etwas, wonach ich jahrelang gesucht habe, und dann habe ich endlich die richtige Rolle, das richtige Drehbuch und den richtigen Regisseur gefunden. Das hat alles perfekt zusammengepasst.“

Die Regisseurin des Films, Rebecca Zlotowski, ging sogar einen Schritt weiter, um die Authentizität von Jodies Figur zu wahren. Sie ließ einige Anglizismen und amerikanische Flüche bewusst im Dialog stehen. "Ohne diese Details hätte sie wie eine Französin gewirkt, und das hätte sich seltsam angefühlt", erklärte Rebecca während einer Fragerunde. Foster selbst beschrieb die Dreharbeiten als "wunderbare Erfahrung" und hob zugleich die Unterschiede zwischen Filmsets in den USA und Frankreich hervor: "Dort arbeiten kleinere Crews, die mehrere Aufgaben übernehmen. Das ist etwas, das es bei uns so nicht gibt."

Jodie, die fließend Französisch spricht, scheint mit dieser Rolle einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben. Sie hat das Gefühl, neue charaktergetriebene Rollen annehmen zu können, seit sie vor drei Jahren 60 geworden ist, wie sie auf dem roten Teppich verriet. „(...) Vielleicht bietet sich hier mehr Gelegenheit, charakterorientiertere Projekte zu realisieren als bisher.“ Die zweifache Oscar-Gewinnerin genießt es, sich herausfordernden Projekten zu widmen und auf diese Weise sowohl ihre Bandbreite als auch ihre Leidenschaft für das Schauspiel weiterzuentwickeln.

Getty Images Jodie Foster, Schauspielerin

Getty Images Alexandra Hedison und ihre Partnerin Jodie Foster, im April 2024

Getty Images Jodie Foster im Oktober 2021