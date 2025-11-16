Anthony Hopkins enthüllt: Jodie Foster hatte Angst vor ihm

In seiner neuen Autobiografie "We Did Ok, Kid" enthüllt Anthony Hopkins (87), was sich 1991 hinter den Kulissen von "Das Schweigen der Lämmer" abspielte – und warum Jodie Foster (62) am Set auf Abstand ging. Der Schauspieler schreibt, er habe die Rolle des Hannibal Lecter mit eiskalter Präzision angelegt und dabei eine Intensität erzeugt, die selbst seine Filmpartnerin spürbar nervös machte. Hopkins schildert, wie er seine furchteinflößende Präsenz bewusst schärfte: "Ich wollte zeigen, was ich kann, also habe ich mich so furchterregend wie möglich gegeben. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Ein paar Sekunden, nachdem ich angefangen hatte, als Lecter zu sprechen, sah ich, wie Jodie angespannt wurde", schreibt er.

Der Kontakt zwischen den beiden blieb während der Dreharbeiten minimal. "Wir hielten uns meist voneinander fern", verriet der Filmstar weiter. Erst am letzten Drehtag kam es dann beim gemeinsamen Mittagessen zum Moment der Wahrheit: "Jodie legte ihr Sandwich beiseite und sagte, sie müsse mir etwas gestehen: Sie hatte Angst vor mir gehabt." Seine Antwort fiel entwaffnend aus – er habe auch vor ihr "etwas Angst" gehabt. Beide lachten. Das eisige Katz-und-Maus-Spiel vor der Kamera hatte offenbar auch außerhalb des Sets gewirkt.

Für einen besonders denkwürdigen Moment am Set sorgte Anthony zudem mit einer spontanen Improvisation. In einer der berühmtesten Szenen machte er sich auf sarkastische Weise über den Südstaatenakzent von Jodie lustig. Was viele Fans nicht wussten: Dieser Einfall war nicht geplant und traf die Schauspielerin völlig unerwartet. Ihre verblüffte Reaktion im Film war also echt – und das gab der Szene eine ganz besondere Authentizität. Später bedankte sich Jodie bei dem Schauspieler dafür und erklärte in einem Interview mit MasterClass: "Das hat mir geholfen, die Unsicherheit von Clarice ganz natürlich zu zeigen."

Anthony Hopkins und Jodie Foster

Anthony Hopkins, 2019

Jodie Foster, 2025