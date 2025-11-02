Judith Rakers verschickte peinliches Schlüpfer-Bild an Flirt

Judith Rakers (49) hat in ihrem Podcast "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?" eine sehr private und gleichzeitig amüsante Anekdote aus ihrem Leben geteilt. Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin erzählte, wie sie nach einem beruflichen Termin in Berlin ein romantisches Date hatte. Obwohl es ein angenehmer Abend war, kehrte Judith anschließend allein ins Hotel zurück. Auf die Nachfrage ihrer besten Freundin, warum der Abend nicht intimer geendet habe, erklärte sie offen: "Weil ich nicht die richtige Unterwäsche anhatte." Statt verführerischer Dessous trug sie ein komprimierendes Bauchweghöschen und fühlte sich damit schlichtweg nicht bereit für mehr.

Doch damit nicht genug: Die Sache nahm eine noch peinlichere Wendung, als ihre Freundin neugierig wissen wollte, wie schlimm die Funktionswäsche wirklich aussah. Um es zu demonstrieren, fotografierte Judith ein Ensemble bestehend aus einem Spanx-Strampler, der den Oberschenkelbereich stark komprimiert, sowie einem fleischfarbenen BH und einem passenden Unterhemd. Mit einem Klick wurde das missglückte Modearrangement jedoch nicht an ihre Freundin, sondern an ihr Date verschickt: "Dieses Foto habe ich aus Versehen dem Typen geschickt. Und ich konnte es nicht zurückholen." Es kam zu keinem zweiten Treffen: "Mir war das so peinlich, ich habe mich so ertappt gefühlt. Das war so schlimm!"

Die gelernte Journalistin, die 2024 ihre Rolle als Nachrichtensprecherin bei der Tagesschau niederlegte, präsentiert sich in ihrem Podcast ungezwungen und humorvoll, was ihre langjährigen Fans begeistert. Über ihre Familie und Freunde ist bekannt, dass Judith stets enge und vertrauensvolle Beziehungen pflegt. Ihre beste Freundin scheint dabei keine Ausnahme zu sein und steht der Moderatorin in peinlichen wie auch lustigen Momenten zur Seite. Der Podcast zeigt eine private Seite von Judith, die mit ihrem lockeren Umgang mit kleinen Fauxpas in einem ganz neuen Licht erscheint.

NDR Judith Rakers, Moderatorin

Getty Images Judith Rakers im April 2024

NDR Judith Rakers, ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin