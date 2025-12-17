Warum Sharon Osbourne den Sterbehilfepakt mit Ozzy brach

Sharon Osbourne (73) hat in der Talkshow Piers Morgan Uncensored offenbart, warum sie ihren einst mit Ozzy Osbourne (†76) geschlossenen Sterbehilfe-Pakt nicht eingelöst hat. Der "Crazy Train"-Sänger war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben, und Sharon, 73, sprach erstmals ausführlich darüber, was sie nach seinem Tod vom Schritt in die Schweiz abhielt. Entscheidend seien ihre drei Kinder Aimee Osbourne (42), Kelly Osbourne (41) und Jack Osbourne (40) gewesen, sagte sie in dem Interview aus London. "Ich wäre einfach mit Ozzy gegangen. Oh ja, definitiv, ich habe alles getan, was ich tun wollte", erklärte sie – doch dann kam der Wendepunkt: "Sie waren unglaublich, einfach großartig", schwärmte sie über ihre Kinder.

Der Sterbehilfe-Pakt selbst war ursprünglich darauf ausgelegt, dass einer von beiden die Dienste der Schweizer Organisation Dignitas in Anspruch nehmen würde, sollte einer von ihnen an Demenz erkranken. Später wurde der Pakt um alle lebensbedrohlichen Krankheiten erweitert, erzählten Sharon und Ozzy in der Vergangenheit öffentlich. Der Plan soll erstmals 2007 nach dem Tod von Sharons Vater entstanden sein, der an Alzheimer erkrankte. Im Gespräch mit Piers Morgan (60) berichtete sie außerdem von zwei Frauen, deren Mütter Suizid begangen hatten, und davon, wie stark sie darunter litten. Diese Begegnung prägte ihren Entschluss nachhaltig, für ihre Kinder weiterzuleben.

Ozzy und Sharon Osbourne verband eine jahrzehntelange Beziehung, die von Liebe, aber auch Herausforderungen geprägt war. Gemeinsam meisterten sie viele Höhen und Tiefen, darunter auch gesundheitliche Rückschläge des Rocksängers in den letzten Jahren. Sharon beschrieb ihre Trauer nun als neuen Begleiter ihres Lebens: "Die Trauer ist mein Freund", sagte sie in dem Interview. "Wenn du jemanden so sehr liebst und ihn betrauerst, ist das etwas, womit ich leben muss. Und mit der Zeit werde ich mich daran gewöhnen, ich muss es tun." Die Osbourne-Kinder stehen ihrer Mutter in dieser Zeit der Trauer eng zur Seite und geben ihr Kraft, das Leben ohne ihren Mann fortzusetzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne bei einer Premiere am 17. Juni 2024 in Hollywood

Anzeige Anzeige

ActionPress Ozzy, Kelly, Aimee, Sharon und Jack Osbourne

Anzeige Anzeige

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020