"Tabu": Darum hält Judith Rakers Beziehungsstatus geheim

Judith Rakers (49) hat im Rahmen ihres Podcasts "Baborie & Rakers - Was war los gewesen?" Einblicke in ihre Sichtweise zum Umgang mit Privatsphäre gegeben. Die Moderatorin, die früher die Tagesschau präsentierte, betonte, dass sie ihr Liebesleben bewusst vor der Öffentlichkeit schützt. Gegenüber ihrem Co-Host erklärte sie, dass es ihr wichtig sei, keine Details über mögliche Partnerschaften preiszugeben: "Vielleicht bin ich seit zehn Jahren wieder verheiratet? Vielleicht lebe ich alleine? Man weiß es nicht, und es soll auch keiner wissen." Die Entscheidung, stark auf Privatsphäre zu setzen, bezeichnet sie als bewusst und konsequent.

Bekannt ist allerdings, dass Judith von 2009 bis 2017 mit Andreas Pfaff verheiratet war, einem Immobilienfachwirt. Über die damalige Beziehung und die Berichterstattung rund um die Scheidung zeigt die Moderatorin sich heute reflektiert: "Natürlich schreiben sie auch über die Trennung, wenn sie vorher über die Hochzeit berichten." Diese Erfahrungen haben sie dazu bewogen, klare Grenzen zu ziehen: "Ich poste ja viel, aus meinem Garten, von meinen Tieren, aber mein Liebesleben ist total tabu."

Dieses zurückgezogene Leben in Verbindung mit der Natur spiegelt auch ihren Lebensstil wider, den sie nach der Trennung von Andreas Pfaff für sich neu definierte. Ein Interview mit dem Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl inspirierte sie damals, Nachhaltigkeit und Einfachheit in den Fokus zu rücken. Die Moderatorin zog auf einen Bauernhof und später auf die Insel Rügen, wo sie seither das entschleunigte Leben führt, von dem sie schon länger geträumt hatte. Judith zeigt sich nicht nur beruflich souverän, sondern hat auch für ihr Privatleben eine klare Linie gefunden, die sie konsequent verfolgt.

Getty Images Judith Rakers im April 2024

Clemens Bilan/Getty Images Andreas Pfaff und Judith Rakers bei einem Event

Instagram / judith_rakers Judith Rakers, TV-Bekanntheit