Kajol findet Fremdgehen in einer Ehe keinen "Deal-Breaker"

Zwischen Lachen und kontroversen Aussagen: In der neuesten Folge der Talkshow "Two Much" lieferten Kajol (51) und Twinkle Khanna gemeinsam mit ihren Gästen Karan Johar und Janhvi Kapoor (28) eine hitzige Debatte über Treue in langen Beziehungen. In der Runde, die kürzlich aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde, prallten vor allem zwei Positionen aufeinander – insbesondere bei der Frage, ob körperliche Untreue eine Beziehung beenden sollte. Während Karan in der Sendung klar erklärte: "Körperliche Untreue ist kein Trennungsgrund", konterte Janhvi ohne Zögern: "Dann ist die Beziehung vorbei." Kajol rückte derweil ein anderes Kriterium in den Mittelpunkt und sorgte so für Gesprächsstoff über die Grenzen des Studios hinaus.

Auslöser war das Format "This or That", in dem die Gäste sich zwischen vorgegebenen Optionen entscheiden. Gleich zu Beginn ging es um die Frage, ob Liebe bei der Ehe wichtiger sei als Kompatibilität. Twinkle und Janhvi plädierten für die Liebe, Kajol und Karan für die Passung im Alltag. Die Schauspielerin begründete ihre Sicht in "Two Much" mit den Worten: "Liebe überlebt ohne Kompatibilität nicht. Liebe ist tatsächlich das Erste, was nicht mehr da ist, sobald du heiratest, wenn es nicht genug Kompatibilität gibt." Als die Runde anschließend körperliche gegen emotionale Untreue abwog, neigten Twinkle, Kajol und Karan dazu, emotionale Untreue als schwerwiegender zu sehen. Twinkle brachte es in der Sendung zugespitzt auf den Punkt: "Wir sind in unseren 50ern, sie ist in ihren 20ern, und sie wird diesen Kreis noch betreten. Sie hat nicht gesehen, was wir gesehen haben. Was passiert ist, ist passiert."

Bereits in früheren Interviews gab Kajol Einblicke in das Geheimnis ihrer stabilen Ehe mit Ajay Devgn, mit dem sie seit über zwei Jahrzehnten verheiratet ist und zwei Kinder hat. Vor wenigen Monaten sprach die Schauspielerin im Interview mit Mashable India offen über das Geheimnis ihrer langen Ehe mit Ajay. "Ajay und ich sind komplett unterschiedlich. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir so lange zusammen sind", erklärte Kajol damals. Leidenschaftliche "Date Nights" spielen für das Bollywood-Paar keine Rolle. Stattdessen setzen sie auf Zeit mit der Familie.

Instagram / kajol Kajol, August 2025

Getty Images Janhvi Kapoor beim 78. Cannes Film Festival

IMAGO / Kyodo News Ajay Devgn und Kajol, Dezember 2013