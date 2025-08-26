Zu enges Kleid? Kajol wehrt sich gegen Bodyshaming im Netz

Bollywood-Liebling Kajol (51) sorgt derzeit für Gesprächsstoff, nachdem sie bei einer Veranstaltung in einem figurbetonten Kleid aufgetreten war, unter dem sich ihr Bauch abzeichnete. Ein Video von ihrem Look, veröffentlicht durch einen Paparazzo-Account, löste Spekulationen aus, ob sie schwanger sei. Dabei präsentierte sich Kajol in einer schwarzen, eng anliegenden Robe mit metallischen Akzenten. Doch statt sich von der Kritik beeinflussen zu lassen, konterte die Schauspielerin mit eindrucksvollen Fotos in diesem Outfit, die ihre Fans in Staunen versetzten. Neben zahlreichen Komplimenten gab es jedoch auch verletzende Kommentare zur Wahl ihrer Kleidung und ihrem Auftreten unter dem Instagram-Post.

Unterstützung erhielt Kajol von der Moderatorin und Schauspielerin Mini Mathur, die den Umgang der Paparazzi und Internetnutzer mit der Bollywood-Ikone scharf verurteilte. Sie schrieb: "Wie könnt ihr es wagen, so auf ihren Körper zu zoomen? Sie schuldet euch keine ewige Jugend." Damit sprach sie vielen aus der Seele, die Kajols Souveränität in den Vordergrund stellten und den unterschwelligen Sexismus in solchen Diskussionen anprangerten. Weitere Kommentare erinnerten daran, dass auch Männer mit veränderten Körpern nicht denselben argwöhnischen Blicken ausgesetzt seien wie Frauen.

Die Debatten um Kajols Temperament und Auftreten sind längst keine Seltenheit mehr. Zuletzt polarisierte die Inderin auch bei den Maharashtra State Film Awards, als sie nach ihrem Dankeswort in Marathi von einem Reporter gebeten wurde, ihre Worte auf Hindi zu wiederholen. Die Darstellerin reagierte sichtlich genervt: "Soll ich jetzt auch noch auf Hindi sprechen? Wer verstehen will, wird es schon verstehen." Das Video ihrer Antwort verbreitete sich rasant im Netz und heizte die Diskussionen an. Viele Fans warfen ihr auf X vor, undankbar oder unhöflich zu sein, während andere ihr Selbstbewusstsein feierten und meinten, dass ihre Botschaft im Mittelpunkt stehen sollte – unabhängig von der Sprache.

Instagram / kajol Kajol, August 2025

Getty Images Kajol, April 2025

Getty Images Kajol, November 2018