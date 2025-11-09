Gewusst? Darum spielen viele Bollywood-Filme in der Schweiz

Eine unscheinbare Metallbrücke im schweizerischen Örtchen Saanen zieht seit Jahren Bollywood-Fans aus Indien magisch an. Hier wurde 1995 eine Schlüsselszene des Films "Dilwale Dulhania Le Jayenge" gedreht, in der die Hauptfiguren, gespielt von Shah Rukh Khan (60) und Kajol (51), tanzten und eine romantische Szene drehten. Der Film, liebevoll "DDLJ" genannt, ist ein Meilenstein der Hindi-Filmindustrie und hat für Generationen von Indern Kultstatus erlangt. Besucher wie der Reiseveranstalter Mohd Naved reisen aus der fernen Heimat an, um an Originaldrehorten zu stehen und den Zauber des Klassikers hautnah zu erleben, wie unter anderem Welt berichtet.

Die Schweiz wurde durch Bollywood zu einem äußerst beliebten Reiseziel für indische Touristen. Besonders die Region um Gstaad, wo zahlreiche Szenen von "DDLJ" und anderen Filmen des Regisseurs Yash Chopra gedreht wurden, ist ein Pflichtbesuch für Fans. Yash, bekannt als "King of Romance", steht mit über einem Dutzend in den Alpen produzierten Filmen maßgeblich hinter der Beliebtheit des Landes. In Interlaken erinnert eine Statue an den Filmemacher, im "Grandhotel Victoria-Jungfrau" trägt eine Suite seinen Namen. Schon 1964 war Raj Kapoor für "Sangam" gekommen, später folgten über 170 Bollywood-Filme mit Schweizer Kulissen, oft für ikonische Außenaufnahmen. Auch Drehorte wie der Lauenener See, wo Songs für Shah Rukhs Film "Veer-Zaara" entstanden, ziehen Besucher magisch an.

Kajol erinnerte sich im Gespräch mit Hindustan Times an die turbulenten Dreharbeiten in der Schweiz, die für sie wie ein Urlaub mit Freunden wirkten. "Ich hatte eine tolle Zeit. Wir haben unglaublich viel gelacht, gut gegessen und die Drehorte gemeinsam im Bus erkundet", sagte die Schauspielerin. Doch es ging nicht immer entspannt zu: Sie erzählte von chaotischen Momenten, wie einem missglückten Versuch, sich in einem Kuhstall in einen Sari zu wickeln, oder wie sie plötzlich einen Hügel hinunterkullerte. Besonders aufregend seien auch die hektischen Outfitwechsel und Aufnahmen gewesen, wenn das Team gegen die untergehende Sonne antrat. "All das war verrückt, aber ich habe es geliebt", schwärmte die Bollywood-Ikone.

Anzeige Anzeige

Imago Kajol und Shah Rukh Khan bei der Berlinale-Premiere von "My Name Is Khan" 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Yash Raj Chopra an dessen 81. Geburtstag in Mumbai, September 2012

Anzeige Anzeige

Imago Tanzszene aus "Dilwale Dulhania Le Jayenge" (DDLJ) auf einer Brücke in Saanen, Schweiz