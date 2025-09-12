Durch dick & dünn: Kajol dankt treuen Fans nach Bodyshaming

Bollywood-Ikone Kajol (51) hat sich offen über ihr außergewöhnliches Verhältnis zu ihren Fans geäußert. In einem Interview erzählte die Schauspielerin, dass sie sich glücklich schätze, von ihrem Publikum über all die Jahre hinweg Liebe und Unterstützung erfahren zu haben – unabhängig von Äußerlichkeiten oder Lebensphasen. "Ich habe alles durchgemacht – sei es dick werden, dünn werden, Schwangerschaften oder sogar Phasen, in denen ich einfach gefallen bin. Trotzdem schauen mich die Menschen mit Liebe an", sagte sie gegenüber News18. Ihre Fans hätten sie nie verurteilt, sondern sie so akzeptiert, wie sie ist. Diese Wertschätzung empfindet Kajol als ein großes Glück, das sie nicht für selbstverständlich hält.

Darüber hinaus äußerte sich die Schauspielerin auch zu ihrer Interaktion mit Paparazzi und den damit verbundenen Herausforderungen. Obwohl sie gelegentlich für ihren Umgang mit Fotografen und der Presse kritisiert wurde, nimmt Kajol solche Situationen mit Humor und einer guten Portion Gelassenheit. "Ich habe mir einen Ruf aufgebaut! Wenn jemand mit meinen Bildern Geld verdient, warum sollte ich ihnen das nicht gönnen?", scherzte sie. Diese locker-geerdete Haltung unterstreicht, wie wenig sich Kajol von negativen Schlagzeilen oder Momenten der Kritik beeinträchtigen lässt.

Erst vor rund zwei Wochen geriet Kajol in die Schlagzeilen, als sie bei einer Veranstaltung in einem schwarzen Kleid erschien, das ihre Figur betonte, wobei sich unter dem Outfit ein kleiner Bauch abzeichnete. Ein Video von ihrem Auftritt machte rasch die Runde und führte zu wilden Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft. Während die Inderin auf Instagram selbstbewusst Fotos von ihrem Look teilte und damit ihre Fans begeisterte, hagelte es gleichzeitig verletzende Kommentare über ihren Körper und ihre Kleiderwahl. Rückendeckung bekam die Schauspielerin von Mini Mathur, die in einem Kommentar scharf kritisierte: "Wie könnt ihr es wagen, so auf ihren Körper zu zoomen? Sie schuldet euch keine ewige Jugend."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kajol, November 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / kajol Kajol, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kajol Kajol, August 2025