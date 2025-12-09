Aus diesem Grund streitet Kajol gerne mit ihren zwei Kindern

Kajol (51) sorgte kürzlich bei der Premiere des Films "Uttar" für Aufsehen, als sie mit ihrer Mutter Tanuja an ihrer Seite das Event besuchte. Die Schauspielerin, die seit 26 Jahren mit Ajay Devgn verheiratet ist und mit ihm die beiden Kinder Nysa und Yug hat, sprach laut Hindustan Times während der Veranstaltung über ihre Beziehung zu ihren Kindern. Humorvoll plauderte sie aus dem Nähkästchen und erklärte, dass Konflikte zwischen Eltern und Kindern unvermeidlich und gar notwendig seien: "Wenn wir streiten, bedeutet das, dass wir Kinder großgezogen haben, die für sich selbst denken können." Kajol bewies dabei ihre gewohnt charmante Art und ergänzte: "Wenn sie mit mir diskutieren, sehe ich das als Kompliment."

Der Abend brachte auch eine amüsante Interaktion zwischen Mutter und Tochter mit sich. Kajol meinte in Bezug auf Streitigkeiten früherer Tage scherzhaft, sie habe sich nie mit ihrer eigenen Mutter gestritten. Tanuja jedoch ließ diese Aussage nicht unkommentiert und erwiderte prompt: "Das hast du ständig getan." Die Premiere des Films wurde so nicht nur zu einem Schaufenster für ihre beruflichen Erfolge, sondern auch zu einem Moment, in dem ihre familiäre Dynamik öffentlich wurde. Gleichzeitig stand Kajol zuletzt beruflich im Rampenlicht, unter anderem durch ihre Performance in "Maa" sowie Veröffentlichungen wie "Sarzameen" und die zweite Staffel von "The Trial."

Bereits vor rund einem Monat hatte Kajol mit ihrer Offenheit in der Talkshow "Two Much" für Diskussionen gesorgt, als sie zusammen mit Twinkle Khanna, Karan Johar und Janhvi Kapoor (28) über das Thema Treue debattierte. In der Sendung betonte die Schauspielerin: "Liebe überlebt ohne Kompatibilität nicht. Liebe ist tatsächlich das Erste, was nicht mehr da ist, sobald du heiratest, wenn es nicht genug Kompatibilität gibt." Sie rückte damit vor allem die Bedeutung von Alltagstauglichkeit in einer Partnerschaft in den Mittelpunkt, während Twinkle und Janhvi für die Liebe plädierten. Auch bei der Frage, ob körperliche Untreue das Ende einer Ehe bedeuten sollte, vertraten die Gäste unterschiedliche Ansichten. Während Karan meinte: "Körperliche Untreue ist kein Trennungsgrund", gab Janhvi klar zu verstehen: "Dann ist die Beziehung vorbei."

Getty Images Bollywoodstar Kajol

Getty Images Kajol und Nysa Devgan feiern Sindoor Khela am letzten Tag von Durga Puja in Mumbai, Oktober 2025

Getty Images Yug Devgan mit seiner Mutter Kajol, Oktober 2022