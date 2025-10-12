Shah Rukh und Kajol feiern Comeback bei den Filmfare Awards

Shah Rukh Khan (59) und Kajol (51) haben bei den 70. Filmfare Awards in Mumbai für einen unvergesslichen Moment gesorgt. Das beliebte Bollywood-Duo betrat die Bühne und ließ die Zuschauer in Erinnerungen schwelgen, als sie zu Liedern aus ihren Kultfilmen wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge", "Kabhi Khushi Kabhie Gham" und "Kuch Kuch Hota Hai" tanzten. Besonders ihre Darbietung zum Song "Ladki Badi Anjaani Hai" aus dem Jahr 1998 sorgte für Begeisterung, wie ein Video-Clip auf Instagram zeigt. Shah Rukh strahlte in einem eleganten schwarzen Anzug, während Kajol in einem schwarzen Saree glänzte. Das Publikum feierte die Performances enthusiastisch, und die beiden Stars versetzten ihre Fans in pure Nostalgie.

Ihr Auftritt wurde durch eine herzliche Geste gekrönt, als Regisseur und langjähriger Freund Karan Johar, der einige ihrer bekanntesten Filme inszeniert hatte, auf die Bühne stürmte und den beiden eine innige Umarmung gab. Neben Shah Rukh und Kajols nostalgischer Performance glänzten auch andere Stars an diesem besonderen Abend in Indien. Ein emotionaler Höhepunkt war Abhishek Bachchans (49) Tribut an seinen Vater, Bollywood-Legende Amitabh Bachchan (83). Auf der Bühne tanzte er zu den größten Hits seines Vaters, bevor er seine Mutter Jaya Bachchan im Publikum berührend einbezog.

Shah Rukh und Kajol gelten seit Jahrzehnten als eines der erfolgreichsten Leinwandpaare Bollywoods. Auch abseits der Kamera verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Ein Liebespaar wurden die beiden Stars aber nie – trotz aller Gerüchte um eine mögliche Romanze abseits der Leinwand. In einem Interview mit dem Sender NDTV wurde direkt nachgefragt, ob sich beide eine Liebelei hätten vorstellen können. Die Schauspielerin antwortete: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, denn zu der Zeit, als wir 'Baazigar' bereits sechs Monate zusammen drehten, war ich schon mit Ajay zusammen." Shah Rukh ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Ich war zu der Zeit auch mit Ajay zusammen."

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

Getty Images Amitabh Bachchan und Abhishek Bachchan, Mai 2017

Instagram / kajol Shah Rukh Khan und Kajol bei den Filmfare Awards 2025