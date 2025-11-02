Michael Douglas enthüllt die Schattenseiten seines Erfolgs

Michael Douglas (81) überraschte kürzlich mit einem ehrlichen Einblick in seine Karriere. Der zweifache Oscar-Preisträger erklärte im Gespräch mit dem Far Out Magazine, dass sein Erfolg auch eine Schattenseite hatte. "Vorsicht, was man sich wünscht", so Michael, der über die Herausforderungen sprach, die das Produzieren eigener Filme mit sich brachte. "Die Produzentenseite meines Lebens nahm überhand. Ich fand mich selbst in Filmen wieder, die ich produzierte, und das ist keine gute Kombination", gab der "Basic Instinct"-Star zu. Die Arbeit sei zeitweise überwältigend geworden. "Es gab etwa 20 Jahre, die ich hätte vereinfachen können, um das Leben mehr zu genießen", gestand er.

Der Schauspieler, der seit fast sechs Jahrzehnten im Filmgeschäft tätig ist, offenbarte außerdem, dass er erkannt habe, dass das Maß an Arbeit nicht auf Dauer gesund sei. "Ich wollte nicht einer dieser Menschen sein, die am Set tot umfallen", erzählte er. Heute gehe er es ruhiger an und ziehe es vor, die Arbeit seiner Frau Catherine Zeta-Jones (56) zu bewundern. "Wenn etwas Besonderes käme, würde ich zurückkehren, aber ansonsten bin ich glücklich. Ich mag es, meiner Frau bei der Arbeit zuzusehen", so Michael. Catherine und Michael, die 2025 ihr 25-jähriges Ehejubiläum feiern, haben zwei gemeinsame Kinder und unterstützen sich seit Jahren gegenseitig in ihren Karrierewegen.

Die Liebesgeschichte des Paares begann 1998 beim Deauville Film Festival in Frankreich. Michael erinnerte sich in einem Interview mit Larry King (†87), wie er Catherine am ersten Abend mit den Worten überraschte: "Ich werde der Vater deiner Kinder sein." Diese charmante, aber gewagte Bemerkung führte allerdings dazu, dass Catherine zunächst einen Rückzug machte. Doch mit Blumen und einer Entschuldigung brachte Michael die Situation wieder ins Lot. Bis heute schwärmt der zweifache Großvater von seiner Frau und beschreibt sie als klug, humorvoll und äußerst fleißig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas bei den 40. Princess Grace Awards in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler