Michael Douglas mit Tochter – ganz die Mama Catherine

Hollywood-Legende Michael Douglas (81) erschien in New York zur "Icons of Culture Gala" – in Begleitung seiner 22-jährigen Tochter Carys Zeta Douglas (22). Carys zog alle Blicke auf sich, denn sie ist ihrer berühmten Mutter Catherine Zeta-Jones (56) wie aus dem Gesicht geschnitten. In einem eleganten schwarzen Kleid, mit dezenten Schmuckstücken und natürlich fallenden Haaren strahlte Carys klassische Hollywood-Eleganz aus. An der Seite ihres Vaters zeigte sie sich charmant und souverän. Die Influencerin und Nachwuchsmodel gilt längst als Stilikone der neuen Generation – und tritt sichtlich selbstbewusst in die glamourösen Fußstapfen ihrer Mutter.

Carys, die an der Brown University internationale Beziehungen studiert hat, bewegt sich längst sicher zwischen Glamourwelt und eigener Karriere. Mit Auftritten bei Modekampagnen, etwa für Fendi, und einer wachsenden Präsenz auf Social Media beweist sie, dass sie mehr ist als nur ein "Nepo Baby". Statt im Schatten ihrer Eltern zu stehen, geht sie ihren eigenen Weg, wie The Sun berichtet. Bei dem Gala-Auftritt zeigte sich erneut, wie sehr sie das Beste beider Eltern vereint: die Eleganz von Catherine und die charmante Bodenständigkeit von Michael.

In der Vergangenheit sprach der preisgekrönte Schauspieler immer wieder darüber, wie viel ihm die Zeit mit seinen Enkelkindern bedeutet. Besonders rührend ist die enge Bindung, die er zu Lua und Ryder aufgebaut hat, die ihm sogar einen liebevollen Kosenamen gegeben haben. Auch Sohn Cameron hat sich nach seiner turbulenten Vergangenheit stark gewandelt und ist heute ein fürsorglicher Familienmensch. Der Stolz seines Vaters auf ihn ist dabei unverkennbar. Trotz seiner legendären Karriere bleibt für Michael die Familie sein größter Schatz.

Getty Images Michael Douglas mit Carys Zeta Douglas in New York 2025

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes im Mai 2023

Getty Images Carys Zeta Douglas und Michael Douglas beim cons of Culture Gala in New York 2025