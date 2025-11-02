Neue Karriere: Marc Terenzi backt jetzt Pizza

Marc Terenzi (47) hat einen überraschenden Karriereschritt gemacht und tauscht das Rampenlicht gegen den Pizzaofen. Der Sänger, der sich durch eine erfolgreiche Musikkarriere und zahlreiche TV-Auftritte einen Namen gemacht hat, betreibt nun auf Mallorca das Lokal "Giovanni L." in Palma. Als Franchisenehmer einer vormals reinen Eisdiele hat er das Angebot um Pizza, Pasta und Salate erweitert. Besonders stolz zeigt sich Marc auf seine Rolle als Pizzabäcker, die er vor Kurzem übernahm, als der eigentliche Pizza-Chef ausfiel. "Ich lerne schnell und genieße es, kreativ zu sein", erklärte er gegenüber der Bild.

Eine besondere Note gibt der Musiker seinen Take-Away-Pizzen mit persönlichen Grußbotschaften, die er von Hand auf die Innenseite der Pizzakartons schreibt. Nachdenkliche Worte wie "Du machst die Welt schöner" sollen seinen Kunden ein gutes Gefühl und ein Lächeln schenken. "Ich möchte den Menschen positive Vibes mitgeben", betont er. Seit er seinen Absturz mit Alkohol und Drogen hinter sich gelassen hat und nun ein Jahr nüchtern ist, habe er einen neuen Weg für sich entdeckt. Der Sänger will sich auf die Gegenwart fokussieren und hat angekündigt, weniger über seine Vergangenheit und Fehler zu sprechen.

Marc, der früher eher für seinen extravaganten Popstar-Lifestyle bekannt war, scheint auf Mallorca ein ruhigeres Kapitel aufzuschlagen. Neben seiner Musik hat er auch seine familiären Werte nie aus den Augen verloren. Ob in der Pizzeria oder privat – der zweifache Vater zeigt vollen Einsatz. Zuletzt betonte er, dass er jetzt eine erfüllendere und friedlichere Zukunft anstrebe. Mit seiner neuen Leidenschaft für das Pizza-Handwerk scheint er das neue Kapitel seines Lebens voller Tatendrang zu schreiben.

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Sänger

Getty Images Marc Terenzi, Sänger