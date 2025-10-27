Verena Kerth möchte sich nicht mehr zu Marc Terenzi äußern

Auf dem roten Teppich beim Leipziger Opernball setzte Verena Kerth (44) nun ein klares Zeichen: Die Moderatorin will das Kapitel Marc Terenzi (47) hinter sich lassen. Sie erklärte, dass sie zu ihrem Ex-Partner nichts mehr sagen werde und damit einen öffentlichen Schlussstrich zieht. Gegenüber Promiflash formulierte die 44-Jährige unmissverständlich: "Für mich ist dieses Thema seit anderthalb Jahren erledigt." Und weiter: "Und deshalb möchte ich mich dazu auch nicht mehr äußern." Mit ihrem Auftritt und den deutlichen Worten machte sie klar, worum es ihr geht: Ruhe, Abstand und ein Ende der Endlosschleife aus Vorwürfen und Reaktionen.

Auslöser des Schlagabtausches zwischen den beiden war eine Szene bei Promi Big Brother, in der der Sänger schwere Vorwürfe gegen seine Ex offenbarte. Verena kritisierte diese Aussagen öffentlich im Netz, worauf die Lage erneut hochkochte. Auf Marcs Instagram-Account meldete sich daraufhin sein Anwalt zu Wort und stellte rechtliche Schritte in Aussicht. Das Model betonte jedoch im Interview, sie brauche diese Auseinandersetzungen weder für Aufmerksamkeit noch für den Geldbeutel: "Ich brauche keine Presse dadurch. Ich muss dadurch auch kein Geld verdienen." Ihre Linie ist damit klar: keine weiteren Interviews, keine Reaktionen, kein öffentlicher Schlagabtausch mehr.

Zuletzt sorgten heimlich aufgenommene Videos für erneute Spannungen zwischen den beiden. Laut Bild untersagte das Landgericht Köln der Goldberg Publishing GmbH, diese Mitschnitte aus Verenas Privatwohnung zu verbreiten. Die Aufnahmen, die Marc ohne Wissen der Moderatorin erstellt hatte, waren Teil einer Interview-Dokumentation mit Oliver Pocher (47). Sie griff sofort zum Anwalt und setzte sich juristisch durch – die Videos wurden daraufhin aus dem Netz entfernt.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

Joyn Marc Terenzi bei "Promi Big Brother", 2025

Getty Images Verena Kerth, 2024 in Cannes