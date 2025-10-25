Laura Blond dementiert die Affäre von Marc Terenzi mit Kevin

Laura Maria Lettgen (30) alias Laura Blond rechnet nach ihrer Zeit bei Promi Big Brother mit Dilara Kruse ab. Die Frau von Ex-Fußballprofi Max Kruse (37) behauptete in der Promi-BB-Late-Night, dass Laura in einer geheimen Allianz stecke. Das dementiert Laura in ihrer Instagram-Story. Sie echauffiert sich: "Da sieht man einfach, wie diese Menschen über Leichen gehen." Die Lüge über die angebliche Allianz sei nämlich nicht die einzige Unwahrheit gewesen, die aus Dilaras Mund kam – sie behauptete zudem, dass bei der Aftershow-Party etwas zwischen Promi-BB-Kandidat Marc Terenzi (47) und Reality-TV-Gesicht Kevin Schäfer lief.

Auch diese Behauptung von Dilara verneint Laura konsequent. "Hast du irgendwelche Beweise? Nein!", wettert sie drauflos. Die Anschuldigungen, die Marc und Kevin betreffen, bezeichnet Laura als "degradierend" und schädlich für den Ruf und das Privatleben des Familienvaters. "Man zieht sich solche Lügengeschichten aus dem Arsch. Ich hoffe, dass er rechtlich dagegen vorgeht", meint Laura und stichelt noch einmal ordentlich gegen Dilara: "Das Ende vom Lied ist: Dilara macht wirklich alles für Aufmerksamkeit, geht über Leichen – und das alles, weil sich absolut kein Schwein mehr für sie interessiert."

Am Donnerstag hatte Dilara das Gerücht per Instagram-Story in die Welt gesetzt. "Ich bin gerade geschockt. Ihr wisst nicht, was ich herausgefunden habe", berichtete sie und fügte hinzu: "Kevin Schäfer hatte was mit Marc Terenzi." Die beiden hätten sich laut Dilara während der Party auf der Toilette miteinander vergnügt. In ebendieser Nacht soll Marc nicht in sein Hotelzimmer zurückgekehrt sein, was Dilara zum Anlass nahm, um über eine "heiße Nacht" der beiden Realitystars zu spekulieren.

Imago Laura Maria Lettgen, TV-Bekanntheit

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Joyn Marc Terenzi, "Promi Big Brother", 2025

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025

