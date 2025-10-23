Laut Dilara Kruse lief etwas zwischen Kevin und Marc Terenzi

Dilara Kruse sorgt mit pikanten Aussagen für Wirbel. In ihrer Instagram-Story berichtet sie: "Ich bin gerade geschockt. Ihr wisst nicht, was ich herausgefunden habe." Der Grund für ihre Aufregung? Sie bekomme zahlreiche Nachrichten von Fans über das Finale von Promi Big Brother – beziehungsweise, was sich hinter den Kulissen abgespielt habe. "Kevin Schäfer hatte was mit Marc Terenzi", meint Dilara. Fans hätten die beiden angeblich auf der Toilette der Aftershowparty beobachtet, wie sie miteinander "rumgemacht" haben sollen. Laut Dilara gibt es jedoch keine Beweise für die Behauptungen.

Doch damit nicht genug: Die Influencerin heizt die Gerüchte weiter an. Sie erklärt, dass Marc später wohl nicht in sein Hotel zurückgekehrt sei. Daraus schließt sie, dass er die Nacht stattdessen bei Kevin verbracht haben könnte. In ihrer Story spekuliert sie über eine "heiße Nacht" der beiden. Bislang äußerte sich Marc nicht zu den Spekulationen. Kevin entgegnete auf Dilaras Nachfrage wohl lediglich: "Kein Kommentar."

Ob an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist? Zuletzt sorgte Kevin bereits im neuen Format Villa der Versuchung für Trubel. Innerhalb der Show kam es zum Kuss zwischen ihm und Schauspieler Raúl Richter (38) – obwohl dieser an Vanessa Schmitt vergeben ist. Zwar schwärmte Kevin von dem Seriendarsteller, das Ganze verlief sich jedoch genauso schnell, wie es angefangen hatte. Auf Social Media stellte Raúl unmissverständlich klar, dass er romantisch nicht an Männern interessiert sei.

Collage: IMAGO / Future Image, Imago Collage: Kevin Schäfer und Marc Terenzi

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, August 2024