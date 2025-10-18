Marc Terenzi will keinen erneuten Rechtsstreit mit Ex Verena

Marc Terenzi (47) will endlich Frieden. Nachdem der Sänger bei Promi Big Brother Einblicke in die turbulente Beziehung mit Verena Kerth (44) gegeben hatte, entfachte dies erneut Spannungen zwischen den beiden. Verena reagierte öffentlich kritisch auf die Aussagen, woraufhin Marcs Anwalt über dessen Social-Media-Account mit rechtlichen Konsequenzen drohte. Auf die Frage von Promiflash, ob weitere gerichtliche Schritte folgen könnten, entgegnete der Musiker nun deutlich: "Welche rechtlichen Schritte? Wir waren schon vor Gericht." Marc betonte im Interview, dass er keinen neuen Streit möchte, sondern einfach abschließen will: "Ich möchte, dass das ein Ende hat."

Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen Paar hatte bereits zuvor Schlagzeilen gemacht. Die Kritik von Verena während Marcs Auftritt in der Reality-TV-Show schien die Brisanz der Situation noch zu verschärfen. Doch Marc legt nun sein Augenmerk auf einen endgültigen Schlussstrich. Er erklärte, ihm sei das Wichtigste, dass "die Wahrheit ausgesprochen" werde und er anschließend zur Normalität zurückkehren könne. "Irgendwann ist es vorbei und ich kann weitermachen mit meinem Leben", betonte der Musiker gegenüber Promiflash.

Die Vergangenheit der beiden war von Höhen und Tiefen geprägt, wie Terenzi während seiner "Promi Big Brother"-Teilnahme offenlegte. Nach eigenen Angaben habe er sich dazu entschlossen, offener mit schwierigen Momenten umzugehen. "Ich komme aus meiner Therapie und will offen und ehrlich sein. Rede über alles wirklich. Ich kann es rauslassen und irgendwann das Kapitel schließen", erklärte Marc im Interview mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

Anzeige Anzeige

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi