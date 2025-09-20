Zweiter "Die Unfassbaren 3"-Trailer verrät Handlungsdetails

Der zweite Trailer zum heiß erwarteten dritten Teil der "Die Unfassbaren"-Reihe ist endlich da und gibt einen spannenden Ausblick auf das, was Fans im Kino erwartet. Jesse Eisenberg (41), Woody Harrelson (64), Isla Fisher (49) und Dave Franco (40) schlüpfen erneut in ihre bekannten Rollen, dieses Mal jedoch in Begleitung einer neuen Generation Illusionisten, gespielt von Justice Smith (30), Dominic Sessa und Ariana Greenblatt. Gemeinsam stellen sie sich einer gefährlichen Mission: die Entlarvung der korrupten Diamanten-Erbin Veronika Vanderberg, verkörpert von Rosamund Pike (46), die in zwielichtige Geschäfte verwickelt ist.

In der Handlung geht es um nicht weniger als ein globales Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Magie, Manipulation und riskante Täuschungen eine zentrale Rolle spielen. Während die Illusionisten unterschiedlicher Generationen ihre Differenzen überwinden müssen, wird ihre Mission durch den legendären Thaddeus, dargestellt von Morgan Freeman (88), unterstützt. Die Zuschauer können sich damit auf die für die "Unfassbaren"-Reihe typischen Wendungen und Überraschungen freuen. Der Kinostart wurde bereits für den 13. November angekündigt.

Die Filmreihe, die erstmals 2013 das Publikum verzauberte, entwickelte sich schnell zu einem Kult-Hit. Der zweite Teil aus dem Jahr 2016 setzte diesen Erfolg fort. Nun, neun Jahre später, nimmt die Geschichte in "Die Unfassbaren 3" mit einem erweiterten Cast wieder Fahrt auf. Dass die Fans sich auf ein magisches Kinoerlebnis freuen dürfen, steht außer Frage – und ein vierter Film ist sogar schon in Planung.

LEONINE Studios "Die Unfassbaren 3" Kino-Plakat

Rex Features / Rex Features / ActionPress Isla Fisher in "Die Unfassbaren"

Rex Features / Rex Features Jesse Eisenberg als J. Daniel Atlas in "Die Unfassbaren 2", 2016